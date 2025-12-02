

Le premier bébé 2026 s’appelle Revatua

Tahiti, le 1er janvier 2026 – C’est à 00h20 que le premier bébé 2026 qui est aussi le premier bébé de Lucette et Tavei a pointé le bout de son nez à l’hôpital de Taaone. C’est un garçon, il mesure 50 centimètres et pèse 3,4 kilos.





« C’était long mais ça s’est bien passé », nous a confié Lucette ce jeudi 1er janvier. Avec son compagnon, Tavei, c’est leur premier bébé et ils avaient tous les deux le sourire jusqu’aux oreilles. Ce petit garçon s’appelle Revatua, comme la grand-mère paternelle, mais a aussi deux autres prénoms : Nairoa, parce que la maman « aimait bien » et Karl qui est le deuxième prénom du papa. Les parents qui habitent Pirae ont maintenant hâte de rentrer chez eux pour entamer une nouvelle vie.

