Le point sur les navires échoués aux Tuamotu

Le 20 janvier dernier, le Tuamana de la société Tuanui, avait subi une avarie. Il s'est donc échoué sur le récif de Nengo Nengo, aux Tuamotu. Un risque de pollution important a été souligné puisque le navire transportait 20 000 litres de gasoil et 300 litres d'huile.



Fin janvier, le gérant de la société Tuanui, Eugène Degage, avait envoyé un remorqueur et un navire de pêche pour déséchouer le Tuamana. Une initiative arrêtée par le JRCC de Papeete qui craignait un déversement des substances dans la mer en cas d'endommagement de la coque. A la suite de quoi Eugène Degage a laissé la main à l'assureur pour la dépollution du bateau. Plusieurs réunions avec la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), ont eu lieu depuis. La semaine dernière, des experts et des spécialistes de Singapour ont été envoyés sur place pour examiner le navire. En plus du gasoil et de l'huile, le navire serait plein de trois à quatre tonnes de poisson. L'examen a permis d'établir que l'hélice était bloquée dans la couronne corallienne. Ce blocage entrainerait possiblement de gros dégâts en cas de manœuvres de déséchouement et rendrait la flottabilité du navire incertaine.



Aujourd'hui, le navire en est encore à l'étape de l'expertise. Le planning de déséchouement se précise cependant. Le bateau devra être préparé pour la manœuvre avec un pompage des substances. Une fois allégé de ce poids, il devrait pouvoir flotter et être tiré par un remorqueur. Pour ce qui est du reste de l'opération, le gérant de Tuanui détaille : “En principe, le navire devrait être acheminé vers Papeete. Dans le cas contraire, il sera découpé sur place”.