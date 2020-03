Le plus grand magasin de Tubuai détruit dans un incendie

Tahiti, le 17 mars 2020 – Le magasin d’alimentation Tien Hing à Mataura sur l’île de Tubuai aux Australes a été ravagé par un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi. Toutes les denrées alimentaires sont perdues et le maire a demandé un approvisionnement en urgence au Pays par navire administratif.



Le plus grand magasin d’alimentation générale de l’île de Tubuai aux Australes a été détruit par un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi, rapportent nos confrères de Polynésie la 1ère. On ne connaît pas pour l’heure avec certitude l’origine du départ de feu, mais le magasin Tien Hing de Mataura a été détruit avec l’ensemble de ses denrées alimentaires. Or le prochain ravitaillement du navire Tuha’a Pae n’est prévu que dans deux semaines. Le tavana, réélu dimanche, Fernand Tahiata, a donc demandé au Pays d’affréter un des navires administratifs Tahiti Nui pour réalimenter en urgence l’île des Australes.