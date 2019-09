Le planétarium de Proscience reste ouvert jusqu'à mercredi

PAPEETE, le 2 septembre 2019 - L'association Proscience reçoit actuellement Lionel Ruiz. Il est celui qui a conçu l'un des deux logiciels utilisés par les planétariums. Il participe aux mises à jour de son logiciel et l'ajuste pour tenir compte de la situation géographique du territoire.



L'association Proscience utilise pour son planétarium le logiciel Masterput. Ce logiciel a été conçu et programmé par Lionel Ruiz qui est à Tahiti depuis une semaine et pour quelques jours encore. responsable du planétarium de marseille, membre de la société international des planétarium et de l'association des planétariums de langue française, Lionel Ruiz travaille avec Proscience pour mettre à jour le logiciel.



" Nous sommes les premiers installés dans l'hémisphère sud à l'utiliser ", explique Régis Plichart, de Proscience. " L'île de la Réunion vient de l'obtenir, mais c'est assez récent ." Aussi quelques ajustements s'imposent.



" On assure des journées d'entraînement directement dans le planétarium, on met à jour le logiciel, on améliore et en soirée, on corrige tout ce qui est en lien avec notre position, l'hémisphère sud ." Lionel Ruiz apporte en plus des informations sur de nouveaux outils pour pouvoir les intégrer dans les présentations.



Depuis deux ans, le planétarium via des animateurs formés raconte notre ciel. Les scolaires et le grand public profitent des séances pour découvrir notre galaxie, comprendre la différence entre une étoile et une planète, voyager dans notre système solaire, s'émerveiller devant des constellations…