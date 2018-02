Le plan du gouvernement pour développer le numérique en Polynésie

"bâtiment Totem"

PAPEETE, le 7 février 2018 -Le plan Smart Polynesia vient d'être publié au Journal Officiel, inscrivant dans la loi la stratégie de développement de l'économie numérique du gouvernement. Ce plan est ambitieux et couvre tous les aspects de la révolution technologique qui, année après année, transforme le monde.Nous en avions parlé lors de la journée Smart Polynesia de décembre dernier, quand de nombreuses annonces avaient été faites :- le lancement début 2018 de la construction du câble sous-marin Natitua vers les Marquises pour une ouverture en décembre 2018 et la signature définitive du projet international Manatua, qui reliera Tahiti aux Samoa,- toute la Polynésie connectée au très haut débit dès 2025,- des aides du Pays pour connecter les foyers modestes à l'ADSL, des aides de l'OPT pour le raccordement à la fibre, l'inclusion du numérique et d'une connexion partagée à bas coût dans tous les logements sociaux...- l'arrivée de l’État au financement de nos nouveaux câbles sous-marins pour en limiter le coût pour les consommateurs…Une succession de bonnes nouvelles qui devraient assurer la mise en place d'une infrastructure numérique moderne avec une combinaison de câbles sous-marins et de satellites de dernière génération. Une infrastructure à laquelle tous les habitants de la Polynésie auraient accès, même les plus modestes.Mais le plan est plus vaste incluant en tout 70 mesures, dont certaines sont très ambitieuses. Ainsi la création d'unqui sera l'épicentre de l'écosystème numérique de Tahiti (voir encadré), ou l'établissement d'un compte numérique unique pour les usagers de l'e-administration, qui leur permettra d'effectuer toutes leurs démarches sur une plate-forme en ligne (voir deuxième encadré).Plus prosaïquement, le plan veut aussi avancer sur des dossiers déjà anciens, qui ont manqué de progrès significatifs ces dernières années. Ainsi pour l'éducation, les professionnels réclament des développeurs et autres spécialistes du numérique qualifiés, une compétence rare sur le territoire. Le plan prévoit donc de recenser tous ces besoins et de mettre en place des formations spécifiques pour répondre. Il s'agirait de mobiliser les acteurs du public comme du privé, en jouant sur la formation professionnelle et initiale. Ainsi l'Université sera mobilisée ; comme le CNAM avec ses partenariats avec de grandes écoles métropolitaines ; la CCISM avec ces formations spécialisées à l'instar de Poly3D ; et d'autres structures privées comme l'Académie des Télécoms/LOGIC, située à Pirae et que le gouvernement salue comme étant la première à proposer des formations labelliséesAu niveau de la médecine, le plan inclut également une mesure réclamée depuis longtemps par la CCISM et le CESC, qui estime qu'un demi-milliard de francs d'économies est à la clé pour la CPS : le dossier médical numérique. Un tel dossier partagé permettrait aux médecins de suivre plus efficacement leurs patients, éviterait les actes médicaux redondants et est même nécessaire pour l'étape suivante : la télémédecine. Avoir la possibilité d'effectuer des consultations à distance changerait la vie des îliens qui bénéficieraient d'une assistance médicale immédiate en évitant le voyage vers Papeete. Mais cet objectif est tout de même contingent à un défi de taille : arriver à interconnecter tous les systèmes informatiques des professionnels de la santé, tout en assurant la sécurité et la confidentialité absolue des données médicales personnelles des Polynésiens…Un plan ambitieux et qui fait donc vraiment rêver. Malheureusement, ce document a beau créer l'enthousiasme, il lui manque deux éléments majeurs : à part les projets de câbles sous-marins, aucunes de ses 70 actions n'inclut de date ou de budget chiffré. Au moins, uneest créée, chargée de suivre l'exécution de toutes ces mesures et mettre à jour le plan au fur et à mesure des évolutions technologiques.