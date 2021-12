Le permis pour 20 000 Fcfp grâce à une aide du Pays

Tahiti, le 28 décembre 2021 – Le Pays remet en place le dispositif d'aide au financement du permis de conduire à partir du 10 janvier. Cette année, chaque candidat pourra désormais s'inscrire en ligne et vérifier son éligibilité au dispositif d'aide via son compte "Tatou" sur le site internet de la CPS.



Le Pays remet en place, et pour la troisième fois, le dispositif d'aide au financement du permis de conduire de catégorie B. Il permettra de financer 83%, soit 95 000 Fcfp, du coût de la formation pour 10 heures d'apprentissage du code et 20 heures de conduite. Le reste, soit 20 000 Fcfp, sera à la charge du demandeur. Cette aide est uniquement destinée aux étudiants, aux demandeurs d'emplois, aux bénéficiaires d'une mesure d'aide à l'emploi, aux apprentis et aux personnes en formation professionnelle. Et chaque candidat doit être âgé entre 18 et 30 ans. La nouveauté cette année est que l'inscription peut se faire en ligne, sur le site



Une inscription en deux temps



Afin de limiter les candidatures rejetées –pour documents manquants ou inéligibilité– une première étape de constitution du dossier est programmée depuis le mardi 28 décembre jusqu'au dimanche 9 janvier. Le temps aussi pour les candidats qui souhaitent formuler leur demande d'aide via internet, de créer un compte sur le site www.mes-démarches.gov.pf en attendant l'ouverture des inscriptions et, le cas échéant, de créer un compte Tatou sur le site de la CPS. Pour les personnes n'ayant pas internet, les formulaires en format papier sont à retirer dans les trois cellules du service des Transports de Papeete, Taravao et Raiatea. L'inscription ne durera que trois jours, du lundi 10 au mercredi 12 janvier et, au maximum, seuls 526 dossiers d'aide seront retenus. Même si la direction des Transports terrestres (DTT) encourage l'inscription dématérialisée, les candidats pourront aussi déposer physiquement leur dossier dans les trois cellules du service. Les candidats, des îles autre que Raiatea, pourront quant à eux envoyer leur candidature par voie postale. S'il est éligible, le bénéficiaire recevra un courrier de notification du service des Transports, qu'il devra présenter au moment de son inscription à une des 15 auto-écoles partenaires de Tahiti et Moorea, la liste de ces dernières est fournie avec le courrier. Et pour démarrer sa formation, il prendra à sa charge le coût de la formation théorique (code) pour un montant de 20 000 Fcfp, et aura un délai de quatre mois pour l'obtenir.

​Parole à Fainanau Maamaatuaiahutapu, de la section des permis de conduire de la DTT : "On espère pouvoir étendre ce dispositif sur Raiatea" "Les auto-écoles vont recevoir une partie des fonds à partir du moment où la formation théorique de 10 heures sera effectuée par le bénéficiaire et qu'il aura obtenu son code au bout de la troisième tentative maximum. Le cas échéant, il perdra le bénéfice de l'aide. Ensuite, le candidat va continuer sa formation pratique et dès qu'il aura passé l'examen de conduite qu'il réussisse ou pas, son auto-école recevra la deuxième partie des fonds. Il est possible aussi pour les bénéficiaires de l'aide de changer d'auto-école en cours de formation. Il nous est arrivé deux fois de refaire des conventions avec des auto-écoles de la Presqu'île pour des candidats qui ont dû déménager de Papeete. On espère aussi pouvoir étendre ce dispositif sur Raiatea, mais pour l'instant les auto-écoles sont peu nombreuses et elles n'ont pas assez de moniteurs pour pouvoir dispenser les formations théoriques à nos candidats."



Rédigé par Areatua Parau le Mardi 28 Décembre 2021