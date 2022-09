Le patronat demande de proroger la défiscalisation en Polynésie "jusqu'en 2032"

Tahiti, le 15 septembre 2022 - Les organisations patronales de Polynésie française, et plus généralement de la région avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, ont écrit au gouvernement polynésien et au gouvernement central à Paris pour demander la prorogation du dispositif de défiscalisation jusqu'en 2032.

Dans une interview à Tahiti Infos, le président du Medef-Polynésie, Frédéric Dock, explique avoir évoqué le sujet de la prorogation des dispositifs de défiscalisation en Polynésie française avec le ministre des Outre-mer à Paris. "Sur le sujet de la défiscalisation, le principe déjà acquis doit être concrétisé par une décision du Conseil des ministres du gouvernement central, puis inséré dans le Projet de loi de finance 2023 qui sera voté dans les semaines suivantes", explique le patron du Medef Polynésie, Frédéric Dock. "L'objectif est de donner de la visibilité aux entreprises et aux investisseurs. Le Pays, pour sa part, doit lui-même montrer le chemin à travers la prolongation de ses propres dispositifs de défiscalisation."



Deux courriers doivent être envoyés par les organisations professionnelles dans les jours à venir pour demander à la fois au gouvernement polynésien et au gouvernement central la prorogation des aides fiscales à l'investissement locales et nationales. “Nous sollicitons auprès du Pays et de l’État, en toute urgence, la prorogation pour dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2032, du dispositif local d’aide fiscale à l’investissement de Polynésie française. Auprès de l’État, nous demandons la prorogation, de manière symétrique pour dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2032, du dispositif national d’aide fiscale à l’investissement dans les Collectivités d’Outre-mer.” Des courriers cosignés, localement, par la CCISM, le Medef, la CPME, la chambre d'agriculture et le Sipof, et au niveau régional, par les CCI et organisations patronales de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.

