Le parquet redemande la détention de Ben Benacek

Tahiti, le 21 janvier 2020 - La chambre de l’instruction a étudié hier l’appel du parquet portant sur le contrôle judiciaire du multirécidiviste Ben Benacek. Dans l’attente de l’avis du SPIP sur un éventuel placement sous surveillance électronique, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier.



Interpellé le 6 janvier dernier alors qu’il s’était introduit au domicile d’une vieille dame à laquelle il avait volé une bouteille de champagne, le multirécidiviste Ben Benacek avait été placé en garde à vue puis présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’avait placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement en comparution immédiate fixé au 20 février. Le parquet ayant fait appel de la mesure de contrôle judiciaire, l’affaire a été portée devant la chambre de l’instruction hier.



Afin que le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) fasse une enquête de faisabilité pour un éventuel placement de Ben Benacek sous surveillance électronique, la chambre de l’instruction a renvoyé ce dossier au 28 janvier prochain.



Ben Benacek, qui est âgé de 40 ans, est particulièrement connu de la justice pour son fait d’arme du 26 octobre 2000 à Papara lorsque, armé d’un fusil à pompe avec un complice, il s’était emparé de quatre millions de Fcfp à la Banque de Polynésie. Pour ces faits, Ben Benacek avait écopé de dix ans de prison devant la cour d’assises en 2003. Libéré trois ans plus tard, il a depuis régulièrement été condamné ou placé en internement psychiatrique pour des faits de violence ou de tentatives d’évasion.