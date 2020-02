Le parquet n’oublie pas les atteintes à la probité

Tahiti, le 1er février 2020 - La cour d’appel et le tribunal de première instance de Papeete, qui a accueilli une nouvelle présidente, ont fait leur rentrée solennelle vendredi en présence du haut-commissaire, Dominique Sorain, et du vice-président du Pays, Teva Rohfritsch. Lors de son discours, le procureur de la République, Hervé Leroy a annoncé les grandes lignes de la politique pénale pour 2020, en insistant sur l’ice mais en rappelant également que le parquet continuerait d’enquêter en matière de prise illégale d’intérêts et de détournements de fonds publics.



Le procureur général, Thomas Pison, a, lors de son discours, insisté sur le fléau de l’ice, « préoccupant au plan de la santé publique au-delà même des enjeux légaux » : « Il faut prévenir pour aider et réprimer sans concession pour rappeler que la Polynésie française ne sera pas l’open bar de l’ice (…). Il faut lutter sans relâche et sans faiblesse à l’invasion de l’ice au fenua car il est clair que ce phénomène prend de l’ampleur et touche toutes les couches de la société (environ 200 détenus en lien avec l’ice et 10 000 habitants faisant usage de ce produit). » Le procureur général a d’ailleurs indiqué que l’apport d’enquêteurs supplémentaires dans le cadre de la création de l’OFAST, nouvel office central de lutte antistupéfiants (OFAST), était « envisageable en Polynésie » et qu’il portait le projet d’une rencontre avec les forces du Pacifique Sud chargées de la lutte contre les trafics de stupéfiants afin de consolider la coopération. Enfin, Thomas Pison a annoncé qu’un incinérateur, destiné à « détruire les stupéfiants au bénéfice de tous les services et du Pays » , était enfin arrivé en Polynésie et qu’il se trouvait actuellement en zone de dédouanement.