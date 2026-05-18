

Le pari de l'allègement de taxes pour soutenir l’économie

Tahiti le 10 juin 2026. Le ministre de l’Économie, du Budget et des Finances a présenté un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales et douanières destinées à soutenir l’activité économique, moderniser l’action publique et adapter plusieurs dispositifs fiscaux aux réalités actuelles. Une loi fiscale comme un pari placé entre les mains du bon-vouloir de l'assemblée de la Polynésie française.





Afin de préserver la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages polynésiens face à la volatilité persistante des cours mondiaux des hydrocarbures, le texte prévoit qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre 2026, les cinq taxes à l'importation applicables aux hydrocarbures sont temporairement ramenées à zéro franc CFP par litre. Cela concerne la Taxe de Consommation sur les Hydrocarbures (TCH), la taxe de Péréquation sur les Hydrocarbures (TPH), la Taxe Spécifique Exceptionnelle (TSE), la Taxe de Solidarité pour les personnes âgées et les handicapés (TSOL) et la Taxe Spéciale Spécifique de Consommation (TSSC).



Ce dispositif de suspension fiscale, strictement limité dans le temps, représente un abaissement de fiscalité de 3,8 milliards de francs par le Pays. Il doit permettre d’amortir l'impact de la hausse des cours mondiaux des hydrocarbures sur l'économie locale et le budget des ménages.

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Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Juin 2026 à 17:23 | Lu 629 fois



