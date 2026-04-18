

Le paradis artistique de Tania Wursig

Tahiti, le 5 mai 2026 - Dans sa maison-atelier perchée sur les hauteurs de Afaahiti, la créativité et l’inspiration sont omniprésentes. Tombée sous le charme du Fenua en 2011 lors d’une résidence d’artiste dans un grand hôtel de Punaauia, la peintre australienne Tania Wursig explore la nature et la culture à travers des portraits parés de tissus locaux et des paysages couchés sur différents matériaux. Un mode d’expression partagé lors d’ateliers, qu’elle aimerait étendre prochainement à la Presqu’île.





À 58 ans, Tania Wursig partage sa vie entre Tahiti et l’Australie. Née à Sydney d’un père finlandais et d’une mère allemande, elle partage aussi des racines roumaines et “gypsy”. Un savant mélange dont elle tire peut-être ses bonnes ondes et son élan créatif. “Ma mère était une artiste. Elle faisait des sculptures murales. Elle a vu mon intérêt pour l’art et elle l’a encouragé dès mon plus jeune âge en me donnant des pinceaux et de la peinture pour jouer”, confie-t-elle. “En grandissant, elle avait peur que je ne puisse pas gagner ma vie. À l’université, j’ai donc étudié la mode et c’est probablement de là que vient mon envie d’intégrer des tissus à mes créations. À 23 ans, j’ai finalement réalisé que je pouvais pleinement vivre de ma passion pour la peinture, car j’ai toujours voulu être peintre.”



Un coup de foudre

En 2011, alors qu’elle est invitée en Polynésie française dans le cadre d’une résidence d’artiste au Méridien, l’artiste a un coup de foudre pour le Fenua. “Je revenais chaque année pendant trois mois, de fin juin à septembre, lors du Heiva. J’ai lié des amitiés et je me suis passionnée pour la culture polynésienne. L’inspiration était incroyable !”, se souvient-elle. Le confinement de 2020 et la fermeture de l’hôtel pour travaux ont mis un terme à ses projets.



Jusqu’à une annonce partagée sur les réseaux sociaux, transmise par une connaissance fin 2023. “C’était cette maison à Maraeapai, qui se trouve être juste à côté de celle d’une amie. Je n’avais jamais osé l’envisager, mais elle était faite pour moi !”, reconnaît Tania Wursig. Dans cette charmante maison en bois à l’ancienne perchée au-dessus d’un jardin foisonnant, l’artiste est dans son élément. D’autant que la Presqu’île a toujours fait partie de ses coups de cœur : “La première semaine de ma première résidence, avec ma fille, nous avons fait le tour de l’île en voiture jusqu’à Tautira. Nous étions époustouflées par la beauté de cet endroit et la gentillesse des gens. Tout était magnifique !”





Portraits sur pāreu

“Tout le monde me connaît en tant que portraitiste, mais j’adore peindre des paysages. J’essaie de continuer à faire les deux, et pourquoi pas un jour réussir à les associer ?”, s’amuse Tania Wursig. Au fil du temps, elle a développé son propre style à la peinture à l’huile d’abord, puis à l’acrylique. Si elle varie les supports selon ce que la nature et l’artisanat local ont à offrir, c’est principalement le pāreu qui lui sert de toile pour peindre des femmes couronnées de fleurs et de fruits en cascade. “Pour moi, Tahiti est une femme. J’essaie d’exprimer sa beauté à travers des figures féminines fortes”, analyse-t-elle, puisant notamment l’inspiration dans le ‘ori Tahiti, ses danseuses et danseurs, mais aussi ses costumes et ses récits, avec davantage de visages masculins à venir.



Les couleurs éclatantes de ses compositions tranchent avec le clair-obscur (chiaroscuro) de l’ensemble. “Ce contraste entre l’ombre et la lumière, c’est un peu une métaphore de la vie. Et il y a une autre raison : la première fois que j’ai visité le Musée de Tahiti et des îles, j’ai vu ces anciennes photographies dont l’esthétique m’a inspirée. C’est une façon de faire le lien entre les tupuna et les Polynésiens d’aujourd’hui qui continuent à faire vivre leur culture”, souligne l’artiste.



“Explorer sa créativité”

Un sens de la transmission et du partage qui anime Tania Wursig. Elle continue d’assurer des ateliers, lors desquels elle livre ses techniques sur la base de natures-mortes. Pour les étudiants internationaux, il s’agit d’une retraite de sept jours, “Painting in paradise”, dans le cadre du Sofitel Moorea. Des ateliers sont également proposés aux locaux sur deux jours, comme ce week-end, à L’Atelier du Tahiti Lagoon Resort (ex-Mériden), où elle est également présente chaque lundi et vendredi.



Tout en travaillant sur sa prochaine exposition à la galerie Winkler, programmée en fin d’année, Tania Wursig envisage d’ouvrir les portes de son propre atelier : “Mon rêve, ce serait de recevoir les gens chez moi une fois par semaine ou par mois pour des soirées et des ateliers. Mais je dois encore faire quelques rénovations et l’état de la route ne facilite pas les choses, malheureusement... À Punaauia, je vois régulièrement des habitants de la Presqu’île qui veulent explorer leur créativité, donc à Afaahiti, dans ce superbe environnement, ce serait l’idéal ! Je crois que c’est possible et j’ai très envie d’essayer.” Elle souhaite également collaborer avec d’autres artistes et artisans lors d’événements communs dans le secteur.





​Infos et contacts Page Facebook : Tania Wursig Art

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 5 Mai 2026 à 19:32 | Lu 959 fois



