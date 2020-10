Le ministre des Outre-mer se rend en Nouvelle-Calédonie et se pliera à la quatorzaine

Nouméa, France | AFP | lundi 05/10/2020 - Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s'envolera jeudi pour la Nouvelle-Calédonie où il va se plier à la quatorzaine obligatoire pour tout arrivant, afin de rencontrer les forces politiques calédoniennes, au lendemain du référendum sur l'indépendance, a-t-on appris lundi auprès du ministère des Outre-mer.



Sébastien Lecornu, qui a repris en main le dossier calédonien - jusqu'à présent géré par Matignon- depuis sa nomination aux Outre-mer, "se rendra en Nouvelle-Calédonie jeudi, à la suite de la deuxième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie", a indiqué le ministère à l'AFP, confirmant une information du quotidien Les Nouvelles calédoniennes.



Sébastien Lecornu "se soumettra aux obligations sanitaires décidées par le gouvernement calédonien et effectuera une quatorzaine. Il quittera la Nouvelle-Calédonie le 30 octobre", précise-t-on de même source.



Le ministre Lecornu devrait rencontrer toutes les forces politiques de l'archipel.



Le non à l'indépendance est arrivé en tête dimanche, avec 53,26 % des voix, mais perd plus de trois points par rapport au premier référendum du 4 novembre 2018, où les pro-France l'avaient emporté avec 56,7% des voix.



Le ministre avait indiqué lundi matin sur France Inter qu'il n'excluait pas de se rendre sur le Caillou. Indépendantistes et non indépendantistes ont regretté ces derniers jours le manque d'implication de l'Etat dans le dossier calédonien.



Emmanuel Macron a annoncé dimanche que le gouvernement français allait prendre rapidement "des initiatives" pour "bâtir un nouveau projet" pour sortir de l'accord de Nouméa, qui s'achève fin 2022 avec un possible dernier référendum, et laisse dans le flou le statut du territoire et son avenir politique.



A 18.000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie est l'un des très rares territoires au monde à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19 et ses habitants mènent une vie normale, sans masques, ni mesures barrières.



Sur les 270.000 habitants du territoire, seuls 27 cas de coronavirus, tous importés et guéris, ont été recensés à ce jour.



Depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement réduits et tout arrivant est obligatoirement placé en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Un test PCR doit être effectué avant le départ et un autre avant la sortie de l'hôtel.



Ce dispositif est prolongé jusqu'au 27 mars 2021 au moins.