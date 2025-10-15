

Le ministre américain de la Défense en Indo-Pacifique la semaine prochaine

Washington le 26 octobre 2025. Pete Hegseth y exhortera notamment les alliés des Etats-Unis à augmenter leurs dépenses en matière de défense, "face à des menaces régionales croissantes".



Il s'agira de la deuxième tournée du chef du Pentagone dans cette région, après une première qui l'avait emmené à Guam, aux Philippines et au Japon en mars.



Elle concordera par ailleurs avec la visite en Asie de Donald Trump, qui doit notamment rencontrer le président chinois Xi Jinping jeudi en Corée du Sud.



Le ministère de la Défense qualifie la région indo-pacifique de "théâtre prioritaire", dans un contexte de tensions avec Pékin.



Lors d'un voyage à Singapour en mai, où il avait participé au Shangri-La Dialogue, le plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie, Pete Hegseth avait affirmé que les Etats-Unis "réorientaient (leur stratégie) en vue de dissuader toute agression par la Chine communiste".



"La menace que représente la Chine est réelle et pourrait être imminente", avait-il assuré, suscitant la réprobation de Pékin.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Octobre 2025 à 09:21 | Lu 339 fois





