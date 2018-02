Le meurtrier de Sandy Ellacott condamné à 20 ans de réclusion

Plus tôt dans la journée, c’est la fille de Sandy Ellacott qui s’est avancé à la barre. Dignement, courageusement, l’adolescente a parlé de son père, son « meilleur ami, son grand amour (…) je ne peux pas décrire ce que je ressens depuis plus de deux ans. Tous les soirs, je pleure (…) Je voulais que mon père soit là pour voir mon futur et qu’il soit fière de moi. Des inconnus sont entrés dans ma vie et ils m’ont tout pris (…) je donnerai tout pour entendre la voix de mon père »



Puis, Stanley Ellacott, le digne père de la victime a, lui aussi, pris la parole pour évoquer son « seul fils » . L’ancien combattant a dignement exprimé sa douleur : « un enfant qui perd ses parents est un orphelin. Une femme qui perd son mari est une veuve. Mais qu’en est-il lorsque l’on perd un enfant ? C’est contre-nature. Cela fait 850 jours que mon épouse pleure son fils tous les jours » L’homme s’est adressé à l’accusé : « Tu ne sais pas qui je suis mais je sais qui tu es. Tu es Henri, le meurtrier (…) Tu vas demander le pardon, moi je ne te le donnerai pas. Je l’aurais accepté pour un mauvais coup de poing (…) »