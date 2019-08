Le mari violent risque les assises

PAPEETE, le 7 août 2019 - Un homme de 54 ans a été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de violences volontaires commises sur sa compagne alors que cette dernière fréquentait un autre individu. Dans la mesure où l'état de santé de la victime n'est pas consolidé, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction.



Les faits ont eu lieu samedi à Bora Bora. Ivre, un quinquagénaire s'est rendu au domicile de l'amant de sa femme qui était également sur place. Après avoir frappé sa concubine, le prévenu a quitté les lieux puis il l'a retrouvée alors qu'elle s'était réfugiée chez ses parents et lui a de nouveau porté des coups à l'aide bâton. La victime est encore hospitalisée et son état de santé n'est pas consolidé.



L'auteur de ces violences devait être jugé en comparution immédiate lundi après-midi, mais le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction. La victime ayant été frappée à l’œil, les magistrats ont estimé que l'on ne savait pas encore si elle souffrirait ou pas d'une infirmité permanente, auquel cas les faits seraient requalifiés en faits de nature criminelle. Le prévenu, un pêcheur père de quatre enfants, doit désormais être présenté devant un juge d'instruction pour être mis en examen puis devant le juge des libertés et de la détention pour décider ou non de son maintien en détention.