Le marché de Papeete prêt pour la reprise

Tahiti, le 30 avril 2020 – Le marché municipal de Papeete réouvrira ses portes ce lundi. La configuration des stands a été revu pour respecter les recommandations sanitaires en vigueur, et le nombre de personnes à l’intérieur du marché sera désormais limité à 50 individus à la fois, hors personnel et commerçants.



Conséquence de l'allégement du confinement à Tahiti et Moorea, le marché municipal de Papeete, Mapuru a Paraita, réouvrira ses portes ce lundi. Afin de garantir un accueil du public suivant le respect des recommandations en vigueur pour lutter contre le Covid-19, des aménagements ont été entrepris : espacement des stands pour respecter la distanciation sociale et matérialisation de circuits afin de déterminer la circulation dans le marché, notamment pour les entrées et les sorties.



Le nombre de personnes à l’intérieur du marché sera désormais limité à 50 individus à la fois, hors personnel et commerçants. De plus, outre le respect des gestes barrières, les visiteurs sont fortement invités à porter un masque.