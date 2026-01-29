

Le marché chinois redécolle pour Tahiti et ses îles

Tahiti, le 13 février 2026 - Pour la première fois depuis 2018, un charter touristique en provenance de Chine atterrira à Tahiti mardi prochain. Une opération portée par Tahiti Tourisme et ses partenaires, qui marque la reprise d’un marché asiatique à fort potentiel et s’inscrit dans une stratégie de diversification des clientèles.





Tahiti Et Ses Îles renouent avec la clientèle touristique chinoise. D’après un communiqué de Tahiti Tourisme, un vol charter, spécialement affrété pour des visiteurs chinois, est attendu le 17 février prochain à Tahiti. Il s’agit du premier vol de ce type depuis 2018, symbole d’une reprise progressive mais désormais concrète de ce marché émetteur majeur.



Et le contexte est porteur avec une dynamique internationale soutenue. Le tourisme émetteur chinois repart fortement, avec 146 millions de voyages à l’étranger recensés en 2024 et près de 800 milliards de dollars de dépenses. Les prévisions pour 2025 annoncent déjà un nouveau cap franchi, au-delà de 155 millions de séjours.



Pour la Polynésie française, la reprise a été plus lente que sur les marchés historiques, mais elle s’accélère depuis la réouverture, en octobre 2023, de la liaison Papeete–Tokyo, porte d’entrée clé depuis l’Asie. Le marché chinois est aujourd’hui classé au 10ᵉ rang des marchés sources et pourrait retrouver dès 2025 son niveau d’avant-pandémie, autour de 3 300 visiteurs par an. “Ce dynamisme du marché chinois représente une véritable opportunité pour Tahiti et ses îles”, souligne la directrice générale de Tahiti Tourisme dans le communiqué.



Une clientèle haut de gamme ciblée



Depuis deux ans, Tahiti Tourisme a renforcé ses actions en Chine : tournées de promotion à Shanghai, Chengdu et Shenzhen, rencontres avec plus de 200 revendeurs, doublement des voyages de familiarisation et campagnes accrues sur les réseaux sociaux chinois. Objectif : installer durablement Tahiti Et Ses Îles parmi les destinations insulaires de rêve.



Le charter transportera 300 visiteurs qui poursuivront leur séjour par une croisière de sept nuits à bord du Paul Gauguin, avec des escales à Tahiti, Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora et Moorea. Tahiti Tourisme met en avant une clientèle premium, avec une dépense moyenne estimée à 1,2 million de francs par personne, hors shopping. Des adaptations spécifiques ont aussi été prévues, avec des menus traduits et enrichis de plats chinois, la présence de personnel sinophone et un accueil dédié à l’arrivée.



La manœuvre répond également à un enjeu de diversification, l’Amérique du Nord et la France représentant encore 75 % des arrivées touristiques. Dans ce contexte, « le marché chinois, et plus largement les marchés asiatiques, ont une importance cruciale dans notre stratégie de croissance sur la route Tokyo », souligne la direction commerciale d’Air Tahiti Nui. Deux autres groupes chinois sont déjà programmés pour 2026, tandis que l’amélioration de la desserte via Tokyo devrait encore renforcer l’accessibilité de la destination.

Vendredi 13 Février 2026




