Le lycée professionnel de Mahina ouvre ses portes samedi 28 avril

Papeete, le 26 avril 2018 - Le lycée professionnel de Mahina ouvre grand ses portes samedi 28 avril de 8 à 12 heures. Cette matinée est destinée à promouvoir les différentes formations enseignées par l'établissement, que ce soit au niveau des bacs professionnels, des CAP ou même des BTS.



Le lycée profitera de cette journée pour présenter le BTS Maintenance des systèmes option B, systèmes énergétiques et fluidiques, qui ouvrira à la rentrée de 2018.

Les jeunes visiteurs pourront également se renseigner sur les Bacs Pro enseignés dans les locaux du lycée, dans les domaines des Services de proximité et vie locale ; de l'Accompagnement soins, services à la personne ; des Systèmes numériques ; des Métiers de électricité et de l'environnement ; de la Maintenance équipements ou encore des Techniques du froid et conditionnement d'air.

Le lycée professionnel propose également des CAP de Couture, Coiffure, Esthétique, Installateur sanitaire, de froid conditionnement etc.

Alors si vous souhaitez plus d'infos, rendez-vous au lycée professionnel de Mahina le 28 avril au matin.