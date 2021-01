Le lycée d'Uturoa accueille le forum des métiers

Raiatea, le 24 janvier 2021 - Pour le traditionnel forum des métiers, Florence Meyer, la proviseure, a fait les choses en grand vendredi dernier. Tous les établissements du secondaire de l'île étaient présents, et même les lycéens de Huahine ont fait le déplacement. La présence du président de l'université, et les quatre visioconférences avec la métropole, ont donné un ton de modernité avant le choix futur de chaque lycéen.



Certes plus de mille élèves déambulant dans la grande cour de l'établissement peuvent faire penser que les règles sanitaires ont pu être quelque peu malmenées. Mais à première vue il n'en a rien été, tout le monde portait son masque, se lavait régulièrement les mains à la solution hydro alcoolique. De toute manière, à ce niveau-là, on n'est pas très loin des conditions quotidiennes. Quelques élèves de plus ou de moins…

Près d'une vingtaine d'ateliers étaient représentés pour cette journée. De bombreuses catégories professionnelles ont fait le déplacement, des métiers de bouche, en passant par l'art ou la santé et les métiers militaires toujours très prisés par la jeunesse polynésienne.

D'ailleurs cette fois un gendarme maître-chien a fait des démonstrations de recherche de cannabis. Si les démonstrations volontaires, le maître-chien cachant lui-même son paquet de stupéfiants dans les casiers des élèves, ont vu l'animal le découvrir en un temps record, quelle ne fut pas la surprise quand en allant lui faire faire ses besoins à l'extérieur de l'enceinte, là aussi, le Malinois a découvert, dans des cachettes, deux tubes remplis de pakalolo !