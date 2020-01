Le loyer du terrain du Vaima sous séquestre

Tahiti, le 19 janvier 2020 - Le tribunal civil de Papeete a ordonné jeudi dernier le placement sous séquestre des loyers versés par la SAS Centre Vaima au propriétaire du terrain du centre commercial de Papeete, craignant que l’exploitant du Centre Vaima ne se retrouve pris entre les deux feux judiciaires des familles revendiquant la fameuse succession Brown Petersen.



Suite du retentissant feuilleton de la succession Brown Petersen. Jeudi dernier, le tribunal civil de Papeete a ordonné la mise sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations des loyers versés par la SAS Centre Vaima à la Brown Building Corporation (BBC) pour la location du terrain sur lequel est implanté l’immense centre commercial de Papeete. A l’origine de cette décision, c’est la SAS Centre Vaima elle-même qui a demandé cette mesure de précaution pour éviter de se retrouver prise en étau entre les deux parties revendiquant la propriété du terrain, à travers la revendication de l’héritage de Charles Brown Petersen…



Dans ce litige vieux de "67 ans", selon la décision rendue jeudi dernier, les consorts Bambridge et Mc Millan se disputent toujours la succession de l’homme d’affaires Charles Brown Petersen portant sur plusieurs milliards de Fcfp. Depuis un arrêt de la Cour de cassation de juin 2018, qui a établi la qualité d’héritière de la nièce de Charles Brown Petersen dans ce dossier, les héritiers Bambridge propriétaires de la Brown Building Corporation font face aux recours des héritiers Mc Millan de la fameuse nièce, qui leur demandent la restitution des terrains de leur ancêtre, parmi lesquels celui du Centre Vaima, et d’au moins 1,8 milliard de Fcfp de loyers perçus à ce titre.