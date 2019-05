Le livre pour lutter contre l'homophobie : l'association Cousins Cousines récompensée

PARIS, le 17 mai 2019. L'association Cousins Cousines de Tahiti a remporté le prix du public du Concours "Initiatives contre les LGBT-phobies". Ce concours était organisé par l'association métropolitaine Le Refuge qui accueille et accompagne des jeune LGBT victimes d'homophobie et en rupture familiale.





Fondée en 2003, à Montpellier, par Nicolas Noguier, Le Refuge offre un hébergement et un accompagnement personnalisé un peu partout en France aux jeunes LGBT, de 18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rejet familial. L'association organise jusqu'au 19 mai sa 7e semaine nationale afin de collecter des fonds et financer ses activités.

Dans le cadre de cette semaine, elle a organisé un concours "Initiatives contre les LGBT-phobies". Avec 34,1% des votes pour le projet "Le livre pour l’égalité et éduquer contre l’homophobie", l'association Cousins Cousines de Tahiti a remporté le prix du public.



L'association Cousins Cousines a constaté que "les bibliothèques publiques ont un potentiel pour être des tribunes de promotion de l’inclusion culturelle des personnes LGBT". "Notre projet sera de susciter l’idée auprès des bibliothèques publiques de Polynésie française, que l’accès à des collections dédiées pour les citoyens LGBT et les rencontres éducatives au sein de la bibliothèque sont importants pour faire apparaître les valeurs d’inclusion" et de "participer à l’acquisitions de fonds LGBT en bibliothèque par l’octroi d’un budget à notre structure associative en vue de réaliser ces achats de livres, romans, périodiques et d’ouvrage".



Cousins Cousines recevra ainsi 2 000 euros (238 000 Fcfp) grâce à ce prix pour mener à bien son projet.



L'association Cousins Cousines a été créée en 2007 afin d’aider à une meilleur « reconnaissance sociale » des homosexuel(le)s et plus de tolérance dans la société polynésienne. Aujourd’hui, elle souhaite être plus représentative de l’ensemble des minorités sexuelles et des identités de genre, mais aussi de familles plurielles (homo et transparentales) ainsi que des enfants issus de ces familles.