

Le haut-commissaire reçu à Teva i Uta et Terehēamanu

Tahiti, le 10 janvier 2026 – Premier déplacement du haut-commissaire Alexandre Rochatte à Teva i Uta, vendredi matin, en présence des agents et des élus communaux pour une série de visites entre bilan et projections à Papeari et Mataiea. Cette entrée en matière au sud de Tahiti s’est poursuivie dans l’après-midi par une présentation au siège de la communauté de communes Terehēamanu. Reportée en raison des intempéries, il s’agissait de la dernière visite officielle du haut-commissaire avant les élections municipales.





Vendredi matin, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochatte, a été reçu à Teva i Uta accompagné de l’administratrice des îles du Vent et Sous-le-Vent, Anna Nguyen. Initialement prévue en décembre, cette rencontre sur le terrain avait été reportée en raison des intempéries. Ce sera la dernière visite officielle du haut-commissaire dans une commune avant les élections municipales du mois de mars.



Invité à se présenter lors d’une cérémonie traditionnelle à son arrivée à la mairie de Mataiea, le haut-commissaire a été accueilli par les agents et les élus de Teva i Uta. La réunion de présentation menée par le maire, Tearii Alpha, s’est tenue sans la présence des médias ; l’occasion de présenter brièvement Papeari et Mataiea, ainsi que les projets de la mandature 2020-2026 soutenus financièrement par l’État, tels que la reconstruction de l’école maternelle Nuutafaratea, la poursuite du projet d’adduction en eau potable (AEP) ou encore l’acquisition de moyens supplémentaires pour les services de secours, dans la continuité de l’inauguration de la nouvelle caserne.





​Bilan et projections

L’occasion pour Alexandre Rochatte de découvrir dans la foulée le centre d’incendie et de secours, dont la mise en service remonte à début septembre. Il a été reçu par le chef de corps Gaston Tunoa et son équipe pour le lever des drapeaux, suivi de la visite du bâtiment et de la présentation de ses capacités en termes d’intervention, de formation et de gestion de crise.



Dans la continuité de la signature de la convention TAVIVAT avec le Pays la veille, la valorisation des produits agricoles à travers l’agrotransformation était également à l’ordre du jour avec un arrêt dans l’un des trois ateliers de Mataiea exploité par Nicky Vergnhes, entrepreneur qui fournit plusieurs cantines scolaires de Teva i Uta et d’autres communes. À chaque période scolaire, il traite trois tonnes de produits vivriers et cinq tonnes de fruits pour mettre davantage de produits locaux dans les assiettes des enfants, la commune étant précurseur en la matière.



Côté mer, un focus a été fait sur la marina de Tehoro, point névralgique pour le va’a, la pêche et le tourisme. La délégation a pris le large jusqu’au motu Puuru, en passant par les enclos de rori dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise locale en faveur d’un projet de développement de l’aquaculture familiale. L’occasion pour Clément Verghnes, premier adjoint au maire et président de la fédération Te Marae Mo’a, de sensibiliser le haut-commissaire aux enjeux de préservation des ressources marines et de surveillance des rāhui, en lien avec la récente saisie de langoustes dans la zone de pêche réglementée (ZPR) de Mataiea.



À Papeari, les projets présentés concernaient l’extension du cimetière qui arrive à saturation et l’inauguration en 2022 des écoles maternelle et élémentaire Matairea. Une halte a également été marquée à la mairie annexe de Papeari, qui fait l’objet d’un projet de reconstruction à l’arrière du bâtiment actuel, vieillissant et sous-dimensionné. Ce projet sera présenté en conseil municipal début février dans la continuité du concours d’architecture.





​“Une commune étonnante”

“Je retiens que c’est une commune assez étonnante, rurale mais très développée, avec une population qui augmente et beaucoup de projets. On attendra les élections municipales pour savoir qui va les conduire, mais on sent que les besoins évoluent avec la démographie. Ça m’intéressait de voir à quoi a servi l’accompagnement de l’État et ce qu’on pourra faire demain. Quand on doit décider d’un appui ou d’une subvention, c’est bien de connaître une commune et son contexte”, nous a confié le haut-commissaire à l’issue des échanges menés au cours de la matinée.



En quelques chiffres Douze opérations conduites par la commune de Teva i Uta ont reçu le soutien de l’État pour un montant de 1,23 milliard de francs en 2025.

en 2025. Le centre d’incendie et de secours Tetufara a été financé à 80 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 225 millions de francs .

. Les ateliers d’agrotransformation de Mataiea font partie des dix ateliers répartis entre Tahiti et les îles pour un montant total de 391,5 millions de francs, cofinancé à parts égales par l’État et le Pays au titre du Contrat de projets (CDP) 2019.

La marina de Tehoro a été rénovée en 2022 pour 300 millions de francs à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par le Pays au titre du Troisième instrument financier (3IF) 2020.

à hauteur de 70 % par l’État et 30 % par le Pays au titre du Troisième instrument financier (3IF) 2020. La remise à neuf des établissements scolaires représente un investissement de 2,16 milliards de francs sur 15 ans via le FIP et le Contrat de développement et de transformation.

sur 15 ans via le FIP et le Contrat de développement et de transformation. L’extension du cimetière de Papeari pour un montant de 210,5 millions de francs sera financée à 50 % par le FIP 2025, à 30 % par le Pays et à 20 % par la commune.

​Vision d'ensemble à Terehēamanu La visite d’Alexandre Rochatte s’est poursuivie dans l’après-midi au siège de la communauté de communes Terehēamanu, à Taravao. Les tāvana issus des cinq communes du sud de Tahiti ont présenté leurs spécificités, leurs projets et leurs besoins, voire leurs difficultés, de Papara à Taiarapu-Ouest en passant par Hitia’a o te Ra et Taiarapu-Est. Avec une ambition conjointe de développement durable rappelée par Tearii Alpha, cette fois-ci en tant que président de Terehēamanu : “On souhaite que l’État reste à nos côtés avec cette volonté de réussir notre transformation et notre transition. On ne réussira pas tout seul : nous avons besoin du Pays et de l’État pour concrétiser notre vision”. Un point a également été fait sur les deux grandes compétences de la communauté de communes en matière d’assainissement et de voiries communautaires. “Vous pouvez compter sur l'État sur le plan financier, mais aussi pour travailler en amont sur vos projets dès la phase d'ingénierie et avec la subdivision administrative”, a conclut et encouragé le haut-commissaire, entre autres réponses aux différents points soulevés.

