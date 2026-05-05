

Le haussariat élargit ses heures d’ouverture au public

Tahiti, le 30 mai 2026 – Le haut-commissariat de la Polynésie française annonce l’ouverture des guichets pour la réception des associations et des étrangers deux après-midi supplémentaires, les mardis et mercredis.



Le haut-commissariat de la République en Polynésie française est engagé dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses conditions d'accueil et de service auprès des usagers du service public.



A l’occasion d’une dernière enquête annuelle de satisfaction des usagers ont sollicité l'ouverture l’après-midi, de certains guichets recevant du public, ces derniers étant déjà ouverts tous les matins, du lundi au vendredi.



Aussi, depuis le mois de mars 2026, le pôle de la continuité territoriale propose des créneaux de rendez-vous, deux après-midi par semaine, et les sections associations et étrangers vont faire de même à compter du 1er juin 2026, les mardis et mercredis.

le Samedi 30 Mai 2026 à 09:52 | Lu 181 fois



