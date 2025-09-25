

Le handball féminin s’exporte bien

Tahiti, le 20 octobre 2025 - La semaine dernière, les U17 et U19 féminines de handball ont participé au IHF Trophy 2025, une compétition internationale qui rassemble des équipes du Pacifique, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Durant toute la semaine, nos hine ont bataillé sur les terrains des îles Cook, pays hôte de la compétition. Les U19 terminent à une magnifique troisième place après avoir battu la Nouvelle-Zélande lors de la petite finale. Quant aux U17, le parcours a été plus difficile, mais elles ont tout de même montré de belles choses. L’avenir du handball féminin tahitien est entre de bonnes mains.



Ce sont les îles Cook qui ont accueilli, du 13 au 17 octobre, le Women IHF Trophy Oceania 2025, réunissant les nations fortes du handball féminin dans le Pacifique : les Fidji, les îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr Tahiti, qui avaient chacune emmené deux équipes juniors. Un tournoi qui permet aux jeunes de se mesurer à une concurrence plus relevée pour progresser. C’était l’objectif de la sélection tahitienne menée par les coachs Peter Hoffmann, Teraiatea Roo, Jean-Claude Lintz, Yva Lanie Reid et Faimano Pouru.



Un parcours difficile pour les U17



Quatre rencontres étaient au programme pour l’équipe junior U17 tahitienne : la Nouvelle-Calédonie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji. De grandes nations du handball qui allaient donner du fil à retordre à un groupe en pleine construction.



Lors du premier match, les Cagous n’ont laissé aucune chance à nos hine. Score final : 25 à 12. Menées très vite au score, les Tahitiennes n’ont jamais pu revenir, trop dominées par leurs adversaires du jour.



Dès le lendemain, se dressait l’ogre australien. Déçues de leur prestation de la veille, les U17 ont très bien réagi. Motivées par leur haka, nos ‘aito ont fait mieux que résister. Menées seulement 8 à 4 à la mi-temps, elles s’inclinent de peu : 13 à 18. Une belle réaction qui laissait présager une suite positive. Malheureusement, le match contre la Nouvelle-Zélande fut très difficile. Face à une génération dorée, les filles ont été impuissantes et se sont lourdement inclinées 7 à 28.



Leur dernier match contre les Fidji fut plus équilibré, malgré une défaite 20 à 26. Déçues sur le plan comptable, les filles ont néanmoins montré des qualités prometteuses pour l’avenir de cette génération.



Des U19 solides



Leurs aînées, elles, étaient engagées dans un autre format de compétition. Avec deux poules de trois équipes, les deux meilleures de chaque groupe se retrouvaient en demi-finales, avant une finale pour désigner l’équipe championne. Un tournoi qualificatif avec des phases finales dignes des grandes compétitions internationales.



Dans le groupe A se trouvaient la Nouvelle-Calédonie, l’Australie et les îles Cook, tandis que le groupe B réunissait la Nouvelle-Zélande, les Fidji et Tahiti. Une poule relevée, mais qui n’impressionnait en rien nos hine.



Dès le premier match face aux Fidjiennes, les filles ont frappé fort avec une prestation complète et ont montré qu’elles étaient là pour décrocher le titre. Résultat : 33-13 et le titre de meilleure joueuse du match pour Tevanira Hanere.



Mais dès le match suivant, l’un des favoris, la Nouvelle-Zélande, se dressait sur leur route. Rien ne pouvait arrêter l’équipe tahitienne, si talentueuse sur le parquet, sous la houlette de Heianeanenui Tahuhuterani, meilleure joueuse de la rencontre. Les Néo-Zélandaises ont subi toute la partie et se sont inclinées lourdement 7 à 40. Une victoire qui ouvrait à nos U19 les portes des demi-finales.



Devant elles, l’Australie. Toujours aussi conquérantes, les Australiennes ont eu du mal à trouver des solutions face à une formation solide et déterminée. 17-17 à la mi-temps, après que les Tahitiennes ont mené la majeure partie du temps. À la reprise, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais dans le money time, les Australiennes ont marqué trois buts d’avance qui leur ont permis de l’emporter 31 à 29.



Tristes et déçues, nos championnes ont néanmoins montré de très belles choses et ont surtout prouvé leurs qualités, assurant un avenir prometteur pour le handball féminin polynésien.



Lors de la petite finale face à la Nouvelle-Zélande, elles ont une nouvelle fois prouvé qu’elles n’étaient pas à leur place en dominant de la tête et des épaules cette rencontre 25 à 12. Pour la troisième fois du tournoi, une des Tahitiennes, Vanira Van Sou, a été élue meilleure joueuse du match.



Cette magnifique troisième place vient confirmer la bonne santé du handball tahitien, et les filles ont fait honneur à leur Polynésie.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 20 Octobre 2025 à 14:16 | Lu 365 fois



