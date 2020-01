Le guide de plongée de Rangiroa définitivement condamné

Les faits dramatiques s’étaient déroulés à Rangiroa 12 août 2010. Ce jour-là, un groupe de trois plongeurs, un couple et le moniteur qui était également guide de la palanquée, étaient sortis dans la passe de Tiputa. Ils avaient soudainement été surpris par un fort courant sortant et s’étaient retrouvés en plein milieu d’un mascaret, chahutés dans de violents tourbillons. Le moniteur et la femme étaient restés ensemble alors que le mari avait disparu de leur champ de vision.



Les deux plongeurs avaient décidé, dans un premier temps, de remonter à la surface puis de redescendre pour effectuer les paliers obligatoires. Le moniteur avait finalement choisi de regagner la côte et avait proposé à la femme le choix de le suivre dans un canyon ou bien de rester sur place. La victime avait vainement tenté de le suivre. Son corps avait été retrouvé inanimé sur le rivage, son visage portant des traces de blessures. Son mari, qui avait réussi à remonter à la surface, avait quant à lui été retrouvé sur la plage, sain et sauf. Le couple avait deux enfants qui étaient également présents lors de ce séjour familial et touristique.