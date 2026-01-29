

Le guichet MaPrimeRénov' rouvre lundi, avec un rendez-vous supplémentaire pour les ménages

Paris, France | AFP | vendredi 20/02/2026 - Avec la promulgation vendredi du budget de l'Etat pour 2026, c'est aussi le guichet des aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' qui va rouvrir lundi pour tous les ménages, avec désormais un rendez-vous "personnalisé" obligatoire.



"L'adoption définitive du budget 2026 va permettre de reprendre l'instruction des dossiers restés en attente depuis la fin de l'année 2025", et de recommencer à déposer de nouveaux dossiers de demande de subvention, indique vendredi le ministère de la Ville et du Logement à l'AFP.



Faute de budget, MaPrimeRénov' et toutes les autres aides (copropriétés en difficulté, rénovation de logements insalubres, adaptation au vieillissement, etc.) de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) étaient suspendues depuis le début de l'année.



La suspension du dispositif et le retard pris dans les octrois de subventions ont "néanmoins eu pour impact l'allongement des délais moyens de réponse, actuellement supérieurs à six mois pour les rénovations d'ampleur, et trois mois pour les rénovations constituées d'un unique geste de travaux", prévient le cabinet du ministre Vincent Jeanbrun.



Pour les ménages qui veulent effectuer une rénovation énergétique globale de leur logement, "un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une demande d'aide", est-il rappelé.



Ce rendez-vous obligatoire vient compléter le suivi accompagnateurs Rénov' (MAR), indispensables depuis 2024 pour toute demande de subvention de rénovation d'ampleur.



- Freiner la fraude -



Pour Sebastian Ruiz, président de la communauté des MAR, imposer un passage en Espace conseil France Rénov' (ECFR) est "une bonne chose car cela participe à la lutte contre la fraude et va permettre de mettre des bâtons dans les roues des acteurs qui ne jouent pas le jeu".



Mais il reste "vigilant sur toutes les dérives possibles de concurrence déloyale" de la part des Espaces conseil France Rénov', dont certains disposent d'un agrément de MAR.



Sebastian Ruiz craint par ailleurs que "la mise en place de cette mesure prenne encore plusieurs semaines, voire mois".



"Il n'y aura pas de retard à l'allumage", promet l'Anah, "dès lundi les particuliers peuvent avoir un rendez-vous et obtenir l'attestation" qui en découle. Les arrêtés des préfectures pour entériner cette évolution du dispositif arriveront après, mais sans bloquer la réouverture selon un porte-parole.



MaPrimeRénov' pour les rénovation d'ampleur avait été suspendu pendant l'été 2025 à cause d'un trop grand nombre de demandes et de tentatives de fraudes. A partir de septembre, le guichet avait été rouvert uniquement pour les ménages très modestes et avec un barème d'aides plus restreint.



A partir de lundi, tous les ménages pourront demander une subvention MaPrimeRénov' et les barèmes restent les mêmes qu'annoncé mi-2025.



L'enveloppe prévue pour le dispositif en 2026 est de 3,6 milliards d'euros de crédits de l'État et 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie (CEE, des aides proposées par les fournisseurs d'énergie).



L'Anah prévoit cette année de financer 150.000 travaux de rénovation isolés (changement de chaudière ou de fenêtres) et 120.000 rénovations globales (68.000 en copropriété et 52.000 logements individuels). Cet objectif est cependant déjà amputé par les 83.000 dossiers suspendus fin 2025.



En 2025, l'Anah a financé la rénovation énergétique globale de 120.305 logements ainsi que 187.425 travaux de rénovation isolés, pour un montant total de 3,8 milliards d'aides distribuées.

