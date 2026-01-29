

Le grand retour du Queen Mary 2 à Papeete

TAHITI, le 18 février 2026 - Dix ans après sa première escale en Polynésie, le Queen Mary 2 était de retour à Papeete ce mercredi.



Construit entre 2002 et 2003 aux chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et mis en service en 2004, le plus grand paquebot de la flotte Cunard a accosté à l’épi sud du Port autonome de Papeete, sous la supervision de la capitainerie et avec l’assistance d’un pilote de la station de pilotage de Tearatai. Particularité de cette manœuvre : le navire est entré en marche arrière, une opération spectaculaire pour ce géant des mers long de 345 mètres.



Conçu pour assurer la ligne régulière entre l’Europe et l’Amérique du Nord, le Queen Mary 2 fut, à sa mise en service, le plus grand paquebot au monde en longueur et en tonnage. Souvent surnommé “le dernier transatlantique”, il est aujourd’hui le seul à effectuer encore régulièrement des traversées transatlantiques. Visible seulement quelques heures à quai, le navire a repris la mer dans la soirée du 18 février.



