

Le gouvernement soumettra "en novembre" au Parlement la suspension de la réforme des retraites

Paris, France | AFP | mercredi 15/10/2025 - Le gouvernement soumettra en "novembre" au Parlement un amendement proposant la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, a affirmé mercredi Sébastien Lecornu.



"Il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la Sécurité sociale dès le mois de novembre", a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de sa première séance de questions au gouvernement.



Il répondait au chef de file des députés Horizons Paul Christophe pour qui cette suspension "est d'une dangereuse facilité" compte tenu de la démographie, dont "nous payerons tôt ou tard le prix".



Le gouvernement propose de mettre en pause jusqu'à la présidentielle le recul progressif à 64 ans de l'âge de départ, ainsi que la durée de cotisation, obtenant en échange une non censure immédiate des socialistes.



Avec cet amendement gouvernemental, "ce sera au Parlement de le décider, et donc à chacune et chacun, ici, dans la plus grande clarté, de porter ses convictions (...) en disant ce que vous souhaitez pour les retraites, non seulement pour aujourd'hui, mais, n'ayons pas peur aussi, pour demain", a complété le Premier ministre.



Entendue par la commission des Finances de l'Assemblée nationale mardi soir, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin avait affirmé que la suspension ferait l'objet d'un "amendement" au projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS).



Mais le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou au journal de 20H sur France 2 avait semé le doute en évoquant une loi, sans dire si elle serait spécifique.



Pour le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, passer par un amendement au PLFSS "veut dire que le Parti socialiste devra voter la baisse des retraites pendant 4 ans ou la baisse de l'indemnisation des personnes atteintes de maladies chroniques". "Comment peut-on se faire rouler dans la farine comme cela ?", a-t-il lancé sur X.



Le député RN Jean-Philippe Tanguy a, lui, dit mettre "au défi l'ensemble des députés socialistes d'apporter aujourd'hui la preuve concrète et opposable qu'ils ont les moyens d'obtenir la suspension de la réforme des retraites".



Selon lui, l'amendement du gouvernement sera considéré comme "cavalier" par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire "n'entrant pas directement" dans "le financement de la sécurité sociale".



Un conseiller de l'exécutif a toutefois contredit cette idée. "Les retraites c'est complètement dans le champ du PLFSS", a affirmé cette source.



Le président LFI de la commission des Finances Éric Coquerel a pour sa part dit demander au gouvernement qu'il "s'engage sur une loi spécifique" si le PLFSS n'était "pas adopté" ou "dépassait les 50 jours" d'examen prévus pour ce texte.

le Mercredi 15 Octobre 2025 à 04:18 | Lu 80 fois





