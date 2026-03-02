

Le gouvernement réajuste ses objectifs à la baisse

Tahiti le 29 mars 2026. Le ministre de l’Économie, du Budget et des Finances a soumis au Conseil des ministres le projet de délibération portant approbation de la stratégie de développement économique de la Polynésie française, intitulée Cap 2033 « 'A fano rā ». Un plan qui revoit surtout à la baisse les objectifs du gouvernement présentés ces deux dernières années. 450 000 touristes au lieu des 600 000. 15% du PIB issu du numériques en lieu et place des 25% présentés en 2024.





"Ce plan définit la feuille de route du Pays pour les dix prochaines années (2023-2033) afin de bâtir une économie plus diversifiée, plus résiliente et plus équitable", explique le communiqué du conseil des ministres envoyés aux rédactions samedi dernier.



La stratégie repose sur quatre piliers majeurs réajustés selon les réalités actuelles. Ainsi, l’objectif du nombre de touristes en Polynésie française est réajusté à 450 000 visiteurs d'ici 2033, avec la création de 4 100 clés d'hébergement supplémentaires, très loin des chiffres avancés de 600 000 touristes en 2033 lors de la campagne des territoriales du Tavini en 2023.



Pour répondre aux interrogations des professionnels de l’agriculute, mais aussi de certains représentants de sa future ex majorité, le gouvernement propose aussi un plan sur l’autosuffisance alimentaire avec l’augmentation de 30 % de la production agricole commercialisée et extension de 800 hectares de surfaces exploitées pour réduire la dépendance aux importations. La pêche vise quant à elle une flotte de 100 navires pour accroître la production locale.



Enfin, le projet a pour objectif de placer le numérique et l'audiovisuel jusqu'à 15 % du PIB avec la création de 3 000 emplois, soit 10 points de moins que ceux annoncés par Moetai Brotherson en février 2024 lors d'une conférence de presse lors de laquelle il espérait +25% du PIB adossé au numérique en 2034.



Le gouvernement continuera aussi la transition énergétique avec un objectif de 55 à 60 % d'énergies vertes dans le mix énergétique d'ici 2030, couplé à une baisse de 20 % de la consommation grâce à l'efficacité énergétique.



Au-delà des secteurs clés, Cap 2033 place l'entreprise au cœur du dispositif. Le plan prévoit de simplifier les démarches administratives, de faciliter l'accès aux financements et d'améliorer la compétitivité en facilitant notamment l'accès au foncier pour de nouvelles zones d'activités.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 29 Mars 2026 à 11:58 | Lu 383 fois



