Le gouvernement n'écarte pas un maintien de France 4

Paris, France | AFP | jeudi 15/04/2020 - La chaîne de télévision publique France 4, qui doit cesser d'émettre le 9 août, pourrait finalement être maintenue, compte tenu de l'utilité de ses programmes éducatifs et jeunesse pendant la crise du coronavirus, selon le ministre de la Culture Franck Riester.



"On ne sortira pas de la crise comme nous y sommes rentrés", a estimé le ministre jeudi sur France Inter. "Nous devons assurer que dans l'avenir, en linéaire, sur le poste de télévision" il continue à y avoir "des contenus jeunesse, des contenus éducatifs".



"J'ai demandé à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, de nous dire quel serait le pacte d'engagement pour la jeunesse et les contenus éducatifs si France 4 était éteint au mois d'août ou, s'il devait y avoir une décision différente, quelle pourrait être la grille si France 4 était maintenue", a-t-il affirmé, précisant qu'aucune "décision définitive" ne serait prise avant la réponse du groupe d'audiovisuel public.



Depuis le début du confinement, la chaîne France 4 retransmet tous les jours de la semaine des cours enregistrés et dispensés par des enseignants du primaire, du collège et du lycée. Plusieurs députés LREM réclament le maintien de la chaîne. "France 4 a été capable de bousculer sa programmation, de créer de nouveaux programmes et d'attirer une audience forte", soulignait mercredi la députée et porte-parole LREM Aurore Bergé.



France Télévisions avait fixé au 9 août la fin des chaînes publiques France 4 et France O. La fermeture des deux chaînes à l'horizon 2020 avait été annoncée en juin 2018 par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, au nom d'une accélération des investissements dans le numérique.