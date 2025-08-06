Tahiti Infos

Le gouvernement généralise le recours à une nouvelle messagerie sécurisée


Damien MEYER / AFP
Paris, France | AFP | lundi 01/09/2025 - 05:45 UTC-9 | 202 mots

Le gouvernement généralise l'utilisation d'une messagerie instantanée sécurisée pour l'ensemble des agents publics à compter de lundi, selon une circulaire de Matignon. 

Dans ce texte daté du 25 juillet et dont les dispositions sont opposables à partir de lundi, le Premier ministre, François Bayrou, plaide pour un déploiement large de la messagerie instantanée Tchap, un outil conversationnel sécurisé développé par la Direction interministérielle du numérique (Dinum).

Pour justifier de recourir à ce nouvel outil qui doit permettre une meilleure sécurisation des échanges face à un "risque croissant d'interception de leurs communications" et de cyberattaques, il assure notamment que les principales applications de messagerie "ne permettent pas d'apporter toutes les garanties de sécurité en environnement professionnel". 

Selon le gouvernement, plus de 300.000 agents publics utilisent déjà cette messagerie destinée aux échanges professionnels. 

En novembre 2023, l'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, avait exigé dans une circulaire que les ministres et membres de cabinets ministériels utilisent la messagerie chiffrée Olvid, développée par des experts français en cybersécurité.

Cette dernière reste utilisable par les agents des ministères, précise la circulaire.

Les services de la Première ministre avaient alors évoqué les potentielles failles de sécurité existantes sur les applications grand public, telles que Whatsapp ou Telegram. 

