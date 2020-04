Le gouvernement "a toujours été au niveau de l'épidémie" en Outre-mer, affirme Girardin

Paris, France | AFP | jeudi 30/04/2020 - "Nous avons toujours été au niveau de cette épidémie" concernant "les moyens mis en place" dans les territoires ultramarins, a assuré mercredi la ministre des Outre-mer Annick Girardin.



"Les moyens mis en place ont fait que jamais nous sommes allés à plus de 40% d'occupation des lits de réanimation" dans un territoire ultramarin, a-t-elle affirmé sur un Facebook live de la chaîne Outre-mer la 1ère.



"J'ai toujours dit qu'il y avait des réserves (de moyens, ndlr) en métropole, et qu'on les enverrait là où il faut", a-t-elle ajouté.



La ministre a souligné que le fait d'avoir confiné les Outre-mer et fermé les écoles en même temps qu'en métropole, alors que les territoires d'Outre-mer n'étaient pas encore aussi touchés, a "freiné fortement l'épidémie".



Quant au déconfinement, elle a expliqué qu'il y aurait "des spécificités" en Outre-mer, sans plus de précisions.



Annick Girardin a identifié "trois zones" parmi les territoires: "une zone qui connaît peu de cas, ou moins de cas, ou pas de cas du tout", faisant référence à la Nouvelle-Calédonie (18 cas) et la Polynésie (58 cas) qui ont déjà entamé leur déconfinement, Wallis-et-Futuna, jusqu'à présent épargné par le virus, mais aussi Saint-Pierre-Miquelon (1 cas, reprise des classes le 4 mai), et Saint-Barthélemy (6 cas, un début de déconfinement "sous peu").



Dans un autre groupe, elle rassemble "ceux qui sont en cours de maîtrise "de l'épidémie, citant La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et La Réunion.



Enfin, il y a "une inquiétude, mais ça a toujours été le cas, pour Mayotte qui a des particularités", a-t-elle expliqué. Mayotte compte 539 malades déclarés à ce jour (avec 79 cas supplémentaires en 48 heures) et 4 décès. Le territoire est passé en phase 3 de l'épidémie, a annoncé jeudi l'ARS.