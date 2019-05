Le gala, une avant-première "fleurie" pour les prétendantes à Miss Tahiti

Infos pratiques



Soirée de Gala :

• Le samedi 25 mai sur le Motu de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, à partir de 18 heures.

Soirée dîneur exclusivement, à partir de 12 900 francs/pers.

Thème de la soirée "Femme fleur" : Le public est invité à s'habiller avec des tenues fleuries.

La soirée sera suivie d'un After de 23 heures à 3 heures du matin, animé par le groupe Hui Mana et le DJ T-Unit.

Tarif non-dîneurs : 3 000 francs



Soirée d’Élection :

• Le vendredi 21 juin dans les jardins de la Mairie de Papeete à partir de 18 h 30.

Soirée dîneur et non-dîneur à partir de 2 500 francs/pers.



Plus d’informations sur le site de Miss Tahiti

Billetterie sur www.ticketpacific.pf , dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia et Arue et à Radio 1 à Fare Ute.