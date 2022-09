Le fondateur du modèle “Leader positif” à Tahiti

TAHITI, le 19 septembre 2022 - Yves Le Bihan est actuellement à Tahiti dans le cadre de la semaine du leadership positif. Il a animé une conférence introductive au concept de leadership positif ce lundi matin à l’Intercontinental. Une formation sur deux jours suit mardi et mercredi.



Il est le fondateur de l'Institut français du leadership positif. Yves le Bihan est en Polynésie pour présenter en détail ce concept dans le cadre d’une semaine à ce principe de management organisée par Anuanua formation. Une introduction a été faite ce lundi matin. Deux jours de formation intitulée “le leadership positif ou comment développer la transformation et la performance durable de son organisation” suivent.



Ce lundi matin, le public était composé de professionnels de différentes entreprises et horizons. En amont, Yves Le Bihan avait prévenu : le leadership positif est un concept qui peut résonner chez tous. “ À partir du moment ou un dirigeant doit mobiliser une équipe, des partenaires vers un but et des étapes, quels que soient la taille et le secteur d’activité, je pense que l’on peut s’inspirer ou adopter ce modèle. ”



La conférence introductive a duré quatre heures. Elle a été ponctuée de méditations, de jeux et activités en groupe pour illustrer les propos du conférencier. Yves Le Bihan partageant ses connaissances mais aussi ses expériences, a défini des concepts, livré des outils, suscité des questionnements. Selon lui, le leader positif se distingue par ses qualités humaines : “ Conscience fine et acception de soi, empathie, optimisme lucide, flexibilité émotionnelle et cognitive, résilience, capacité à mobiliser son collectif et encourager les interactions positives pour viser une performance plus durable, respectueuse, solidaire, en conscience .”



Il a donc insisté sur un certain nombre de ces qualités tout en nuance. S’il a, par exemple, loué tous les bénéfices que l’on peut tirer d’une attitude optimiste, détaillé les bienfaits de cette qualité et livré des clés pour la développer, il n’a pas cherché à l’idéaliser. “ Il faut un optimisme réaliste et, de ce fait, le pessimiste a lui aussi toute sa place dans un groupe. ”



Il a conclu avec un certain nombre de perspectives. Listant les compétences attendues dans le milieu professionnel dans les années à venir (capacité à apprendre, pensé analytique et innovation, intelligence émotionnelle…), il a traité du sujet de l’intelligence artificielle. “ Il est important de se demander ce qui fait toute la valeur ajoutée de l’individu .” Comment l’homme peut-il rester indispensable ? Grâce à sa positivité ?



“On n’a jamais fini d’en savoir plus”



Il a choisi de participer à la conférence pour apprendre “ car on n’a jamais fini d’en savoir plus ”. Il s’intéresse en particulier aux thématiques comme l’optimisme, la confiance. “ Ce sont des choses importantes à notre époque. ” Il a particulièrement apprécié le questionnement que la conférence a suscité. “On s’est interrogé sur les raisons d’être, sur ce qui nous motive, ce qui nous fait nous lever le matin. ” Il utilisera les notions et outils pour l’organisation de la mission adventiste en 2023.



Des pistes à creuser, des sources à étudier



Delphine Nabeth connaissait le conférencier Yves Le Bihan. Ses ouvrages et travaux inspirent sa vie professionnelle depuis plusieurs années. Elle s’est donc inscrite à la conférence pour le rencontrer. “ Il m’importait de découvrir sa façon d’animer, de voir quel contenu il allait proposer .” Elle a aussi prêté une grande attention aux interactions qui ont pu se mettre en place dans le groupe. Elle a été sensible à la méditation guidée, aux différents exercices. Elle a pris conscience de l’importance d’orienter les questions et du sens de ces orientations. Toutes les références et sources mentionnées au cours de la conférence sont pour elle autant de pistes à creuser, “ en attendant de pouvoir profiter d’une nouvelle conférence, si un jour il revient ”, espère-t-elle.



“Un nouveau point de vue”



Elle s’intéresse à tout ce qui a trait au coaching, au leadership positif dans un souci de bien-être de ses équipes au travail. “ Je suis venue en espérant trouver des outils permettant d’améliorer le bien-être au travail, car cela permet d’entretenir la motivation .” Heilani Tupana cherche à développer et nourrir l’esprit d’équipe et la bonne cohésion. La conférence lui a donné “ un nouveau point de vue ”, ainsi que “ des outils à utiliser ” notamment en matière de flexibilité, d’optimisme, de confiance. “ Ce sont des choses dont on a vraiment besoin, surtout après le Covid, j’ai trouvé des pistes pour faire évoluer les choses. ”



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 19 Septembre 2022 à 21:04 | Lu 548 fois