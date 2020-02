Le fenua rayonne au Salon international de l'agriculture

Tahiti, le 24 février 2020 – Le Salon international de l'agriculture bat son plein à Paris. Pour l'occasion, une délégation polynésienne composée de onze exposants présente les produits du fenua aux visiteurs.



Le Salon international de l'agriculture se tient jusqu'au 1er mars au Parc des Expositions de Paris, situé Porte de Versailles. Une délégation polynésienne présente les produits du terroir polynésien sur l'espace dédié au fenua, "Tahiti et ses richesses", a-t-on appris par voie de communiqué. La présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), Yvette Temauri, mène les onze exposants polynésiens participant à ce salon.



Cette année, le vainqueur du trophée Fenua d'argent du dernier Salon made in fenua, Tahiti sel, est présent pour faire découvrir le sel marin de Rangiroa et Puka Puka. Les représentants de la distillerie Moux, du laboratoire de cosmétologie du Pacifique sud, de la distillerie de Taha’a, de Heiva cosmétiques, de la parfumerie Monoï Tiki, de Tahiti Miki Dream, de Teava Rurua, du lycée agricole de Opunohu et de JLT Voyages sont également de la partie.



La logistique et l'acheminement des produits ont été pris en charge par le Pays et le ministère en charge de l'Économie verte et du Domaine. Un budget de 10 millions a été consacré à cet effet.