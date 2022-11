Le fenua, destination du Globe40

Tahiti, le 7 novembre 2022 – La course au large de voilier en monocoque Class40, baptisée Globe40, a prévu à mi-parcours, une escale en Polynésie française. Ce sont cinq équipages qui devraient arriver à Papeete jeudi, après avoir quitté Auckland en Nouvelle-Zélande, le 29 octobre.



C’est un nouveau concept de course au large : un tour du monde en voilier monocoque Class40, baptisé Globe40. Les équipages sont constitués par binôme, d’amateurs expérimentés ou de skippers professionnels, originaires d’une dizaine de nationalités différentes. Il s’agit d’une compétition, mais aussi d’une aventure humaine à la rencontre des cultures.Le départ a été lancé le 26 juin dernier à Tanger au Maroc, et prévoit une arrivée dans la ville de Lorient en Bretagne, le 13 mars prochain. À mi-parcours de ce périple se trouve la Polynésie française, où les cinq équipages restants prévoient de rester au moins deux semaines. Ils sont partis le 29 octobre dernier d’Auckland en Nouvelle-Zélande, et devraient franchir la passe de Papeete d’ici jeudi, après avoir parcouru 4 200 km après 12 à 14 jours de navigation. Une bénédiction des équipages est prévue le 16 novembre, sur la place Tu-Marama à Papeete dès 17 heures. Le 23 novembre, une parade avec des élèves d’écoles de voile est programmée dans la baie de Matavai à Mahina, à partir de 15 heures. Les équipages reprendront ensuite leur chemin au départ de Matavai, le 26 novembre à 15 heures, direction Ushuaia en Argentine.Il est possible de suivre l’événement sur le site internet www.globe40.com ainsi que sur les pages Facebook et Instagram de GLOBE40. L’avancement des concurrents en mer sur la cartographie du site internet avec une mise à jour de position toutes les quatre heures sur www.globe40.com/cartographie

Rédigé par Meleana Che Fat le Lundi 7 Novembre 2022 à 19:06 | Lu 165 fois