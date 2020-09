Le don de jours de congés bientôt possible

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Un projet de délibération instituant le don de jours de congés dans la fonction publique de la Polynésie française a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Cette mesure permettra aux salariés parents d’enfants malades notamment, d’avoir davantage de vacances grâce à la solidarité des collègues.



Le statut de la fonction publique de la Polynésie française ne permettant pas actuellement à un agent titulaire de la fonction publique de la Polynésie française ou à un fonctionnaire détaché auprès de celle-ci, de s’occuper d’un enfant ou d’un proche, dont la santé est altérée au-delà du nombre de jours de congés acquis, un projet de délibération instituant le don de jours de congés dans la fonction publique de la Polynésie française a été présenté et adopté en Conseil des ministres.

Les modalités d’application seront fixées ultérieurement par un arrêté pris en Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne la formalisation du don de jours de congés et de la demande du bénéfice de jours cédés, ainsi que la gestion de ceux-ci.

Des lois métropolitaines de 2014 et 2015 concernant les salariés de droit privé et de la fonction publique territoriale métropolitaine, permettent déjà ces dons de jours de congés.