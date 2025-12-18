Tahiti le 4 janvier 2026. le directeur régional des douanes en Polynésie française, Serge Puccetti, a été élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur en cette fin d’année 2025 après avoir été fait Chevalier le 29 mars 2010.
À chaque 1er janvier, sa cohorte de remise de la Légion d’honneur. Cette année n’échappe pas à la règle même si du côté du Fenua, personne n’a été distingué cette année.
Une année 2025 qui se termine mieux pour le directeur régional des douanes, impliqué en juillet dernier dans le décès d’un SDF qui circulait en vélo à Papeete et qu’il n’a pu, selon ses déclarations, éviter car ce dernier aurait traversé le boulevard du front de mer alors que le feu était vert pour la circulation.
Le directeur des douanes fait officier de la Légion d’honneur
Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 4 Janvier 2026 à 18:21 | Lu 277 fois
