Le déficit de la balance commerciale se creuse

La balance excédentaire de services est portée notamment par l'industrie touristique malgré un repli net en matière de services de transport (-19,9%). Un repli dû au poids croissant du fret maritime international opéré par des armateurs étrangers mais aussi et surtout à l'arrivée de compagnies à « une concurrence accrue entre les compagnies aériennes résidentes et non résidentes, surtout depuis l’arrivée de deux nouvelles compagnies non résidentes » (French Bee et United Airlines). Une concurrence qui a eu pour autre conséquence une augmentation de 11,5% des dépenses des résidents polynésiens ayant séjourné à l’étranger s'établissant désormais à 17,9 milliards de Fcfp. Cette évolution est « la résultante de l’amélioration des revenus des ménages qui favorise leur consommation, notamment de voyages, et de la diversification de l’offre de transport aérien en termes de destinations (…) et de produits ». Des polynésiens qui ne font pas que voyager mais qui investissent aussi de plus en plus hors de Polynésie dans des biens immobiliers (+68,8% entre 2017 et 2018).