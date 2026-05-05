

Le défi de l’eau face aux intempéries

Tahiti, le 21 mai 2026 - Comment se prémunir des casses sur le réseau hydraulique lors des fortes pluies ? Un enjeu majeur pour les communes comme Taiarapu-Est, récemment confrontée à une coupure d’eau de six jours qui a impacté environ 500 foyers entre Afaahiti et Pueu en pleine vigilance orange.





Cuisine, vaisselle, lessive, ménage, hygiène corporelle... Lorsque l’eau courante est aux abonnés absents, tous ces gestes simples du quotidien manquent cruellement. Pendant six jours entre le milieu de la semaine dernière et cette semaine, environ 500 foyers du PK 2,6 de Afaahiti au PK 12 de Pueu ont été impactés par une importante coupure d’eau intervenue en pleine vigilance orange pour fortes pluies.



“Suite aux intempéries, le captage de Tehoro a été saccagé. On a reçu une grosse masse d’eau, des pierres et des arbres qui ont détruit une partie de nos canalisations, qui sont positionnées dans trois passages de rivière. Sur deux de ces passages, nous n’avions plus du tout de canalisations. Il a fallu tout reconnecter et nettoyer. Le captage en lui-même a également été touché : la grille qui sert à retenir les déchets a explosé. Nous avons dû repositionner une nouvelle grille adaptée”, explique le responsable du service hydraulique de Taiarapu-Est, Tokerau Juventin. “On a remis en eau la totalité du réseau lundi soir. Par la suite, on a dû procéder à des débouchages, car du sable est entré dans les canalisations, mais aujourd’hui nous n’avons plus d’appels”, précise-t-il concernant la remise en service tant attendue par les habitants.



Pour venir à bout de ces dégradations, les agents du service hydraulique ont été épaulés par leur collègues du service technique et les pompiers. La commune a également fait appel à une entreprise de terrassement : “Les travaux ont été longs. On a travaillé de nuit pour faire le nécessaire pour résoudre ce problème”. Les conditions météorologiques instables ne leur ont pas facilité la tâche.



​Consolider en attendant un forage

Cet impact de grande ampleur conforte la municipalité dans ses recherches d’alternatives plus fiables. “On avait déjà envisagé d’autres solutions. Nous avions d’ailleurs une réunion ce matin (jeudi, NDLR) avec un représentant de l’État et un bureau d’études pour voir comment on peut revoir la production. À part les captages, ce qui est préconisé aujourd’hui, ce sont les forages. La reconnaissance des sites a déjà été faite. Il reste à régler le problème du foncier et c’est ce qu’on va s’atteler à faire en rencontrant les propriétaires pour voir comment on peut utiliser les parcelles”, nous a indiqué le maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, à l’issue de cette rencontre.



Si ce projet aboutit, ce ne sera pas avant quelques années. D’ici là, il s’agit de préserver l’infrastructure existante dans la mesure du possible, comme nous l’a confirmé le responsable du service hydraulique : “Avec l’entreprise de terrassement, on a pu renforcer le captage avec de plus gros rochers. Pareil au niveau de nos traversées de rivière : avant, nos canalisations étaient apparentes, et elles ont été renforcées. En sachant qu’on n’est jamais complètement à l’abri des forces de la nature !”



“On s’excuse pour les désagréments. On remercie la population qui a vraiment fait preuve de beaucoup de patience. Je tiens aussi à remercier les agents qui ont œuvré pendant plus d’une semaine”, conclut le tāvana. Un ravitaillement organisé par le service de l’eau et les pompiers avait également permis de fournir de l’eau en urgence à 370 foyers.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:16 | Lu 244 fois



