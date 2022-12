Le cross de Polynésie retrouve ses coureurs

Tahiti, le 1er décembre 2022 - Trois ans après sa dernière édition, le traditionnel championnat de Polynésie de cross scolaire a retrouvé ses coureurs, ce jeudi, sur l'hippodrome de Pirae. 2 610 jeunes athlètes, issus de 134 établissements, ont pris part à cette 30e édition. “On a vu que les enfants étaient vraiment très contents de retrouver cet événement”, a indiqué Fabrice Balland, président de la Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU).



C'est un rendez-vous incontournable du calendrier sportif scolaire. Le traditionnel championnat de Polynésie de cross scolaire a fêté, ce jeudi, sa 30e édition sur l'hippodrome de Pirae. Une édition d'autant plus spéciale, puisqu'elle est la première à se tenir après l'épidémie de Covid-19. “La dernière édition du cross scolaire remontait à 2019 et on est vraiment ravi de pouvoir enfin organiser l'événement, de même que tous les cross qui se sont tenus avant ce rendez-vous à Pirae”, a indiqué le président de la Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU), Fabrice Balland.



Et la crise du coronavirus n'a pas eu raison de la motivation des jeunes athlètes. Ils étaient en effet 2 610 coureurs, issus de 134 établissements, à prendre le départ des 12 courses au programme de la journée. Parmi eux, 370 élèves ont également fait le déplacement depuis les îles. “Les cinq archipels sont représentés sur ce cross de Polynésie. Et on a vu que les enfants étaient vraiment très contents de retrouver cet événement”, ajoute le patron de la CSSU.



Grosse chaleur sur l'hippodrome



Des poussins, aux juniors et séniors en passant par les benjamins, minimes et cadets se sont élancés sur des parcours allant de 1 300 mètres pour les plus petits, et jusqu'à 4 000 mètres pour les plus grands. Et pour ce retour sur la piste de l'hippodrome de Pirae, les athlètes en herbe se sont affrontés sous une grosse chaleur. Des conditions climatiques pas forcément évidentes à aborder quand on a que 9 ou 10 ans. “Parfois certains vont vouloir en faire trop alors qu'ils ont déjà tout donné. Mais c'est comme ça, ce sont des enfants. Ils se donnent à fond jusqu'au bout. Mais pour mon groupe, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'ils gèrent bien leurs efforts tout au long de leur parcours. On verra s'ils appliquent ou pas les consignes”, confie un instituteur de la côte est.



“Avant ce rendez-vous de Pirae, ça a démarré dans les écoles où les gamins se sont entrainés pendant les cours d'EPS à courir sur des longues distances”, indique de son côté Fabrice Balland. “Après ce sont enchainés des cross d'établissements pour le premier degré, puis des cross de district pour le second degré et pour finir sur des sélections faites par les établissements. Sur l'ensemble de ces cross, on a 25 000 jeunes qui se sont alignés. Et aujourd'hui on a les meilleurs coureurs de l'année.”



Des coureurs qui se sont exprimés sans retenu et qui ont offert de belles bagarres dans les différentes catégories. Un retour plus que réussi pour le cross de Polynésie.





