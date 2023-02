Le corps de la femme retrouvée démembrée aux Buttes-Chaumont identifié

Paris, France | AFP | mercredi 15/02/2023 - L'enquête sur la découverte d'un corps démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont a connu mercredi une avancée importante avec l'identification de la victime, une femme de 46 ans vivant en Seine-Saint-Denis, dont le mari avait signalé la disparition début février.



Moins de 48 heures après la découverte des premiers morceaux par des agents municipaux, les policiers de la brigade criminelle, saisis de l'enquête pour assassinat, ont déjà mis un nom sur le corps. Il a été retrouvé en plusieurs endroits du grand parc du nord-est de Paris très prisé des promeneurs.



C'est l'analyse des empreintes digitales par le service régional de l'identité judiciaire qui a permis de faire le lien entre les restes humains et la disparition d'une femme signalée le 6 février par son mari dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Parisien.



L'enquête pour disparition, confiée à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, n'avait jusqu'à présent rien donné.



Les enquêteurs de la Crim' vont désormais s'attacher à fouiller dans l'entourage et les relations de la quadragénaire pour tenter d'identifier puis d'interpeller l'auteur.



A ce stade de l'enquête, le mari n'a pas été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier.



- "Ratissage" du parc -

Les résultats de l'autopsie du corps, qui n'étaient pas encore connus, pourraient permettre d'estimer la date des faits. Jusqu'à présent, aucun élément ne permettait de dater la mort de la victime, avait précisé lundi le parquet.



Vers 14H30 lundi, sous un tas de déchets verts, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses avait été découvert. La femme était encore habillée d'un "jean bleu" comportant une "décoration florale" au niveau de la cuisse, avait précisé mardi une source policière.



Les autres restes, dont la tête, ont été retrouvés mardi en "milieu de matinée", lors d'un "ratissage", une fouille approfondie du parc, avait précisé une source proche de l'enquête.



Le parc des Buttes-Chaumont avait été évacué et fermé au public lundi et n'a rouvert que mardi en milieu d'après-midi.



Situé dans l'est parisien, il a été créé en 1867 sous Napoléon III, qui voulait aérer Paris.



Il est aujourd'hui fréquenté par de nombreux joggeurs, des familles le week-end ou des fêtards qui apprécient ses bars tendance.



Avec son lac, des cascades et une grotte, le parc paysager à l'anglaise, qui s'étend sur 25 hectares dans le XIXe arrondissement, a été bâti sur une ancienne carrière de gypse, exploitée jusqu'en 1860 pour construire des immeubles parisiens.