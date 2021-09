Le corps d'un nouveau-né découvert dans la poubelle d'un train à Marseille

Marseille, France | AFP | mardi 14/09/2021 - Le corps d'un nouveau-né a été retrouvé lundi soir dans la poubelle d'un train en gare Saint-Charles à Marseille, a-t-on appris de sources judiciaires et policières.



Des "agents de propreté procédant au nettoyage de la rame dans la nuit ont découvert dans les toilettes de l'un des wagons le corps d'un nouveau-né, un petit garçon dissimulé dans une poubelle des toilettes", a indiqué dans un communiqué le parquet de Marseille.



L'"enquête du chef d’homicide sur mineur de 15 ans a été confiée à la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille", a ajouté le parquet, confirmant une information de la chaîne locale BFMTV Marseille.



Contactée par l'AFP, la SNCF n'a pas souhaité communiquer davantage car "tenue par le sceau de l'enquête".



Le TGV dans lequel le corps a été trouvé arrivait de Lille. Selon le parquet, "l’autopsie du corps de l’enfant ce jour révélait que celui-ci avait respiré et était donc né vivant et viable".