Le confinement, un moment de création

Tahiti, le 24 mars 2020 - Oscar Descamps, un jeune polynésien en confinement à Lille, a profité de cet isolement pour se filmer alors qu’il interprétait une de ses compositions : « Racines ».



C’est un décor particulier qu’Oscar Descamps, a choisi pour diffuser sa composition « Racines ». Le jeune musicien a quitté Tahiti voilà de ça trois ans pour intégrer le Pôle Supérieur de Musique et de danse de Lille. Il a donc profité de son expérience en musique et du confinement pour diffuser « Racines ». Il explique : « Je suis confiné dans mon appartement et je suis monté sur mon toit pour partager une composition que j'ai écrite durant le confinement avec mes instruments de Tahiti ».



Il commence par enregistrer le son du to’ere, puis celui du tam-tam pour accompagner le tout avec un kamaka. Une façon originale d’offrir un moment de dépaysement à ses voisins, qui n’avaient pas l’air d’être dérangés par ces sonorités exotiques.