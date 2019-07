Le concours d’innovation nautique ouvert à la Polynésie

PAPEETE, le 26 juillet 2019 - Un concours national pour valoriser les innovations régionales dans la filière nautique est en cours. Les régions, ainsi que les départements et territoires ultramarins peuvent y participer. Des épreuves de qualification en région permettront de désigner les finalistes qui seront exposés dans un espace spécifique du 7 au 15 décembre 2019 à l’occasion de la 59e édition du Salon nautique de Paris.



Initié par le Nautic – Salon nautique de Paris et la Fédération des industries nautiques (Fin), le concours national d’innovation nautique entend valoriser les innovations régionales dans la filière nautique.



L’innovation intéresse les organisateurs du salon nautique de Paris depuis deux ans. En 2017, un espace dédié était ouvert lors de l’événement, en 2018, une exposition de prospective sur le bateau du futur, un hackathon de 24 heures et un concours d’innovation dans la seule région des Pays-de-la-Loire ont été mis en place.



Cette année, le concours revient (ainsi que le hackathon). Il s’ouvre à toutes les régions métropolitaines, les départements et territoires ultramarins. Les Polynésiens peuvent y participer.



Ce concours s’adresse aux entreprises de toutes tailles qui ont pour consigne de : " présenter une innovation en lien avec les pratiques nautiques, autrement dit une activité pratiquée sur l’eau ou sous l’eau (mer, lacs ou rivières) ". Les innovations doivent être au stade de prototype ou en cours de commercialisation.



Une pré-sélection va avoir lieu dans les régions, départements et territoires d’outremer. " Le cluster avec le syndicat Tai Moana des industries nautique est en charge de la sélection régionale d'un maximum de dix dossiers viables et intéressants ", indique Stéphane Renard du Cluster maritime de Polynésie française.



" Nous devons établir un recensement local des innovations, assurer la validation des aspects ‘nouveauté’ et ‘intérêt de l’innovation’ pour la filière nautique, et d'accompagner les porteurs de projets concernés lors de la finale nationale ."



En fonction du nombre de projets finalistes, les organisateurs nationaux se réserveront le droit d’opérer une dernière sélection.



Les finalistes bénéficieront d'une visibilité importante au niveau national, "avec l'opportunité de réseau professionnel que cela comporte. La FIN pourra, le cas échéant, et selon les projets, proposer un accompagnement financier aux lauréats", insiste Stéphane Renard.



" Par ailleurs, que ce soit avec l'appui des entités et réseaux "Pôle Mer", de la Fin, du Cluster maritime français et des Clusters maritimes ultra-marins, les débouchés et les appuis techniques, financiers et commerciaux qui peuvent en découler seraient inédits pour une société polynésienne. "



Voilà une occasion pour les sociétés locales " de faire connaître leurs capacités d'innovation tant dans la construction d'embarcations et de matériels nautiques (surf, va'a, chantiers navals,…) et les services qui peuvent être mis en place ".



Les produits et services finalistes seront exposés dans un espace spécifique du 7 au 15 décembre 2019, lors de la 59e édition du Salon nautique de Paris. La grande finale est prévue le 14 décembre.