

Le compte à rebours du Heiva 2026 est lancé

Tahiti, le 6 mai 2026 - Alors que tous les groupes de chant, de danse et les orchestres se préparent déjà depuis de longs mois, la conférence de presse de lancement de l’édition 2026 du Heiva i Tahiti s’est tenue mercredi sur le paepae de la Maison de la culture.





Événement incontournable du calendrier polynésien, le Heiva i Tahiti fait son retour pour une nouvelle édition du 2 au 18 juillet, place To’ata. Chaque année, il invite à une immersion profonde dans l’âme du peuple polynésien, rappelant la richesse et la vitalité de ses traditions. Véritable expression d’une culture vivante, il demeure un moment de partage où femmes et hommes se rassemblent pour célébrer ensemble à travers le chant, la danse, la musique et l’oralité.



Cette édition réunira près de 3 000 artistes – danseurs, danseuses, chanteuses, chanteurs, orateurs, chorégraphes, musiciens, costumiers – venus présenter le fruit de longs mois de création. Ce festival fêtera cette année ses 145 ans d’existence. Onze groupes se produiront en ‘ori Tahiti, 11 autres groupes en hīmene tumu, face à un jury présidé par Mā Zinguerlet pour deux semaines de spectacle qui accueilleront entre 25 000 et 30 000 spectateurs.



Pour cette nouvelle année, le jury remettra huit nouveaux prix pour valoriser davantage les artistes, sur scène comme en coulisses, et renforcer l’attractivité des concours. Soixante-douze prix au total seront décernés.

Un festival, des rendez-vous Le Heiva i Tahiti revient bien entendu, mais aussi le Ta’upiti ana’e (anciennement Heiva des écoles) du 28 mai au 7 juin. Lui aussi incontournable de la culture polynésienne, cet événement met à l’honneur le ‘ori Tahiti, les chants, le ‘ukulele et les percussions à travers des spectacles portés par toutes les générations du Fenua.



Ce festival, créé en 1994, rassemble plus d’une trentaine d’établissements et attire des milliers de spectateurs chaque année à To’ata et au Grand théâtre.



En guise de mise en bouche avant le grand concours, le Conservatoire artistique de la Polynésie présentera le Gala des artistes le samedi 13 juin à To’ata. Mille élèves de la section des arts traditionnels du conservatoire feront face au public à l’occasion du gala de fin d’année de l’établissement.



Cette année, le thème principal est une réflexion sur les racines du monde de la musique, les Pehe Tumu. La cérémonie du Rāhiri ouvrira le spectacle, suivie de hīmene, ‘ōrero et tableaux de ‘ori Tahiti réunissant toutes les classes d’âge de l’établissement et ses partenaires.



En parallèle des chants et des danses se tiendra le Heiva Tū’aro Mā’ohi. Chaque année, entre juin et juillet, le Heiva Tū’aro Mā’ohi rassemble plusieurs centaines d’athlètes venus de tous les archipels de la Polynésie française, ainsi que du triangle polynésien. Au programme : le grimper au cocotier, le lever de pierre, le lancer de javelot, le décorticage de la noix de coco, les fameuses courses de porteurs de fruits, la lutte traditionnelle et les spectaculaires régates de pirogues à voile, les va’a tā’ie.



Enfin, pas de Heiva sans artisanat. Le 37e Heiva Rima'ī mettra en avant les artisans dans la multitude de leurs expressions autour du thème “Tiare apetahi”. Le public pourra retrouver ce salon au parc expo de Māma’o, du 25 juin au 12 juillet 2026. Durant ces deux semaines, 68 artisans traditionnels exposeront tout le savoir-faire polynésien : sculptures sur bois, sur pierre ou sur os, bijoux traditionnels, tīfaifai, vannerie et couture.



D’autres événements accompagnent cette nouvelle année de festivités comme le Heiva Va’a Mata’eina’a du 3 au 14 juillet ou encore le Nu’uroa Fest qui célèbre, sans distinction de prix, tous les groupes qui participent à la grande fête du Heiva.

La marche sur le feu à Punaauia

Épreuve emblématique du Heiva i Tahiti, le umu tī – ou marche sur le feu – est organisé cette année au Mahana Park le 1er juillet à 18 heures. Le tahu’a Raymond Teriirooiterai Graffe procède à une sélection minutieuse des pierres basaltiques, qu’il dispose ensuite dans une large fosse selon un agencement précis.



La préparation du four s’étend sur deux jours afin d’atteindre une chaleur optimale. À l’issue d’une période de jeûne et de méditation soutenue, lorsque les conditions spirituelles sont réunies, le tahu’a ouvre la marche. Ce moment, à la fois intense et solennel, se déroule sous le regard attentif du public et des participants venus assister à cette expérience hors du temps. Épreuve emblématique du Heiva i Tahiti, le umu tī – ou marche sur le feu – est organisé cette année au Mahana Park le 1juillet à 18 heures. Le tahu’a Raymond Teriirooiterai Graffe procède à une sélection minutieuse des pierres basaltiques, qu’il dispose ensuite dans une large fosse selon un agencement précis.La préparation du four s’étend sur deux jours afin d’atteindre une chaleur optimale. À l’issue d’une période de jeûne et de méditation soutenue, lorsque les conditions spirituelles sont réunies, le tahu’a ouvre la marche. Ce moment, à la fois intense et solennel, se déroule sous le regard attentif du public et des participants venus assister à cette expérience hors du temps.

Le marae 'Ārahurahu en ébullition

Le Festival “Ta’urua Tuifara”, produit par le Conservatoire artistique - Te Fare ‘Upa Rau, s’inscrit cette année dans la continuité des spectacles produits par l’établissement et ses partenaires depuis 2014 sur le site du marae 'Ārahurahu, à Paea.



Le Ta’urua Tuifara permet aux groupes de présenter à nouveau les spectacles réalisés pour le Heiva à To’ata, dans un esprit de partage et de proximité avec le public.



Du samedi 11 jusqu’au dimanche 26 juillet, le marae 'Ārahurahu accueillera des groupes de chants et de danse ayant participé au Heiva i Tahiti 2026, pour une série de spectacles appréciés bien évidemment par les artistes et le public.



Chaque spectacle débute à 15 h 45 avec la prestation d’un pupu hīmene, suivie d’une prestation d’un groupe de 'ori Tahiti. Avant chaque spectacle, le public est accueilli chaleureusement sur le site avec des tableaux vivants animés par le groupe de ‘ori Tahiti.



Les groupes qui ont confirmé leur présence sont Tahiti Ora, Toakura, Nonahere, O Tahiti E, Temaeva, Tamarii Tuhaa Pae no Mahina, Tamarii Vairao, Tamariki Oparo, Taru’u, Tamarii Tautira et Tupu au. Le Festival “Ta’urua Tuifara”, produit par le Conservatoire artistique - Te Fare ‘Upa Rau, s’inscrit cette année dans la continuité des spectacles produits par l’établissement et ses partenaires depuis 2014 sur le site du marae 'Ārahurahu, à Paea.Le Ta’urua Tuifara permet aux groupes de présenter à nouveau les spectacles réalisés pour le Heiva à To’ata, dans un esprit de partage et de proximité avec le public.Du samedi 11 jusqu’au dimanche 26 juillet, le marae 'Ārahurahu accueillera des groupes de chants et de danse ayant participé au Heiva i Tahiti 2026, pour une série de spectacles appréciés bien évidemment par les artistes et le public.Chaque spectacle débute à 15 h 45 avec la prestation d’un pupu hīmene, suivie d’une prestation d’un groupe de 'ori Tahiti. Avant chaque spectacle, le public est accueilli chaleureusement sur le site avec des tableaux vivants animés par le groupe de ‘ori Tahiti.Les groupes qui ont confirmé leur présence sont Tahiti Ora, Toakura, Nonahere, O Tahiti E, Temaeva, Tamarii Tuhaa Pae no Mahina, Tamarii Vairao, Tamariki Oparo, Taru’u, Tamarii Tautira et Tupu au.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 6 Mai 2026 à 20:53 | Lu 270 fois



