

Le comédien Philippe Caubère mis en examen pour proxénétisme

Créteil, France | AFP | jeudi 11/12/2025 - Le comédien Philippe Caubère, déjà poursuivi pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs sur trois mineures, a été mis en examen pour proxénétisme, a indiqué jeudi le parquet de Créteil à l'AFP, confirmant une information de BFMTV.



M. Caubère, âgé de 75 ans, a été mis en examen le 24 novembre. Il est soupçonné d'avoir contraint sa victime à avoir des relations sexuelles tarifées avec des centaines d'hommes, selon la chaîne d'information.



Contactée par l'AFP, l'avocate du comédien, Me Fanny Colin, n'a pas souhaité faire de commentaire.



Dans une interview au quotidien Libération en janvier, la comédienne Agathe Pujol, à l'origine d'une des plaintes, avait déjà affirmé avoir été victime de viols "organisés plusieurs fois par semaine" entre 2011 et 2018 par M. Caubère au cours desquels ce dernier "regarde et prend des photos".



Figure de la scène théâtrale, Philippe Caubère a été mis en examen en février 2024 pour des faits s'étant déroulés, selon les victimes, en 2012 pour une première, et entre 2010 et 2019 pour une deuxième.



Philippe Caubère a reconnu avoir eu une relation intime pendant quatre mois en 2012 avec une mineure âgée de 16 ans, une relation selon lui consentie.



Il est aussi mis en examen pour corruption de mineure de plus de 15 ans sur une troisième victime, des faits ayant eu lieu entre 2019 et 2021.



En octobre, son ancienne avocate, Me Marie Dosé, a elle-même été mise en examen pour soustraction ou altération de document dans une enquête visant son ex-client suite à une première plainte pour viols déposée en 2018.



Le parquet avait classé cette plainte sans suite en 2019, "aucun élément" ne permettant "de corroborer les déclarations de la plaignante sur l'absence de consentement".



Selon le quotidien Le Monde, Me Dosé est soupçonnée d'avoir fait disparaître un ordinateur personnel de M. Caubère, dont les contenus auraient pu se révéler compromettants pour le septuagénaire.

le Jeudi 11 Décembre 2025 à 05:11






