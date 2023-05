Le club Aito renoue avec le titre de champion de Tahiti par équipe

Tahiti, le 30 avril 2023 - Champion de Tahiti par équipe élite de tennis de table en 2021, le club Aito a décroché le titre 2023 samedi à la salle Pater en éliminant le tenant du titre, le Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP), en demi-finale puis en battant Phénix en finale. Tefana, éliminé par Phénix en demi-finale, a pris la 3è place en dominant TTTP en match de classement.



La logique a été respectée samedi à la salle Pater lors du Championnat de Tahiti par équipe élite. Le club Aito avait terminé la phase de classement en tête qui s’est déroulé sur quatre journées à partir de début mars et a confirmé lors de la phase finale en décrochant le titre. Rappelons que chaque équipe disposait de six joueurs et joueuses et que les rencontres se sont déroulées en 20 matches avec 18 simples et 2 doubles. Les joueurs étaient répartis en groupe A et B de trois joueurs chacun, les meilleurs de chaque équipe se rencontrant au sein du groupe A, les moins bien classés en faisant de même dans le cadre du groupe B. Au programme pour chaque rencontre, 18 simples et deux doubles disputés en trois sets gagnants.



Aito a débuté son parcours magistralement en phase finale, le club emmené par son n°1 Bydhir Carnet également président de l’association éliminant le tenant du titre TTTP sur le score de 13-6, le deuxième double n’étant pas joué. Mais Phénix qui regroupe plusieurs anciens bons joueurs tels que Jean-Philippe Lau, Jonathan et Lionel Chewtchouk et la féminine Tearo Le Caill qui ont repris du service pour élever le niveau global du tennis de table local et permettre ainsi une meilleure préparation des futurs sélectionnés aux Jeux a aussi fait grosse impression en demi-finale en sortant Tefana et son leader Océan Belrose 11-7, les deux doubles devenant inutiles.



La finale s’annonçait indécise et ce fut effectivement le cas. Au terme des matches de simples, Aito et Phénix étaient à égalité 9-9 et les deux doubles ont donc été décisifs. Aito les a remportés tous deux et gagnait la finale sur le score de 11-9. Suspense aussi lors du match pour la 3è place, Tefana menant 10-8 à l’issue des simples. TTTP remportait le premier double et revenait à 10-9. Mais Tefana bouclait le deuxième double victorieusement et décrochait la 3è place du championnat.



Tahiti en lice aux Championnats de France minimes et juniors



Des clubs ont dû composer avec des absences samedi, mais ces absences étaient positives pour l’image de marque du tennis de table local. Le minime Ariitea Sanne et les deux juniors de TTTP, Keala Tehahetua et Heimanarii Lafortune sont en effet en lice aux Championnats de France minimes et juniors. Ils sont accompagnés du directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table, Alize Belrose qui manquait donc samedi dans les rangs de Tefana. Dans un contexte relevé à Toulouse, l’essentiel pour les pongistes locaux sera d’acquérir de l’expérience à haut niveau.



Les Jeux du Pacifique des Îles Salomon au mois de novembre sont aussi déjà d’actualité pour le tennis de table local. On connait les deux premiers qualifiés pour les sélections tahitiennes, Keala Tehahetua chez les dames et Océan Belrose chez les messieurs ayant en effet remporté récemment le premier tournoi qualificatif pour représenter le fenua à Honiara. Le tennis de table local est un grand pourvoyeur de médailles pour Tahiti et le niveau actuel de son élite laisse envisager une belle campagne aux Îles Salomon comme le confirme Océan Belrose joueur et entraîneur des sélections de Tahiti. ‘’Malgré des absences de joueurs importants dans certaines équipes, les demi-finales et la finale du Championnat de Tahiti par équipes ont été d’un bon niveau voire d’un très bon niveau pour certains matches et c’est encourageant, notamment dans la perspective des Jeux du Pacifique. On aura de grosses ambitions pour confirmer notre statut de pays majeur aux Jeux du Pacifique’’.



Les tournois de présélection vont se poursuivre jusqu’au mois de juin et nul doute que les sélections féminines et plus encore masculines seront redoutables à Honiara, Alize Belrose ayant repris du service en compétition pour intégrer la sélection tahitienne. Hugo Gendron et Kenji Hotan qui résident actuellement en métropole et qui sont actifs en tennis de table devant aussi disputer les tournois de présélection au mois de juin.