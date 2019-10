Le clin d'oeil à Shell va'a sur ESPN

Papeete, le 26 octobre 2019 - Joli clin d'oeil à la Polynésie et à ses champions, la célebrissime chaîne de sport américaine ESPN a classé la Molokai Hoe parmi les "Top 10 Plays of the Night" du 17 octobre dernier, soulignant la performance de "l'équipe de Polynésie française" de "Shell Va'a qui continue sa domination".