Le chiffre d'affaires des grandes entreprises du fenua a chuté de 15% en 2020

Tahiti, le 1er mars 2021 – Le bilan des indicateurs économiques entre 2019 et 2020 publié lundi par l'ISPF brosse un tableau rapide, et inquiétant, des conséquences de la crise sur les principaux secteurs de l'économie polynésienne.



L'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a publié lundi la synthèse des principales données économiques entre les années 2019 et 2020. Une série de dix infographies courtes et percutantes qui permettent un état des lieux rapide des conséquences de la crise Covid sur l'économie locale. L'ISPF explique avoir dû "innover" en raison de la crise pour "mettre à disposition plus rapidement l'information afin de mieux appréhender la situation économique". Certaines données traduisent la dégradation de la situation économique comme la baisse de 15% du chiffre d'affaires des grandes entreprises –celles dont le chiffre d'affaires dépassait 1,2 milliards en 2019– et d'autres sont plus surprenantes comme le maintien de l'indice des prix à la consommation.